Процесори, оперативна пам'ять та SSD-накопичувачі зараз коштують рекордно дешево.

Як стверджують автори популярного YouTube-каналу про техніку Hardware Unboxed, літо 2023 року – той самий момент, коли збірка ігрового ПК з нуля виявиться дійсно вигідним вкладенням коштів.

За їх словами, останні місяці характеризуються значним зниженням попиту на готові комп'ютерні рішення та комплектуючі для них. Це, своєю чергою, призвело до накопичення їх надлишкових запасів.

Наприклад, журналісти стверджують, що рекордно подешевшала оперативна пам'ять. Починаючи з 2023 року, вартість ОЗУ стандарту DDR5 впала майже на 60%.

Решта комплектуючих також стоять зараз доволі вигідно: після "смерті" майнінгу з доступністю і ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще, а без того дешеві SSD-накопичувачі подешевшали ще сильніше.

Ба більше, зниження цін торкнулося і сегмент процесорів. Популярний у геймерів Ryzen 7 5800X3D подешевшав більш ніж на 30% – тепер середня його вартість становить $320, а по знижці його можна "урвати" і зовсім за $270.

Таким чином ігровий ПК для Full HD-геймінгу, який буде "тягнути" всі ігри, сьогодні обійдеться не дорожче $600-700, хоча ще рік тому за нього потрібно було викласти більше тисячі доларів.

На якому ПК грає більшість геймерів світу в 2023

Як ви, можливо, знаєте, Valve щомісяця випускає детальні звіти про обладнання і ПО користувачів сервісу Steam. Він дозволяє дізнатися, на якій збірці ПК грає більше всіх геймерів.

Статистика показує, що попри те, що останнім часом відеокарти сильно подешевшали, геймери не поспішають робити апгрейд. Найпопулярнішою моделлю серед Steam-геймерів все ще залишається GeForce GTX 1650. На другому і третьому місцях знаходяться RTX 3060 і GTX 1060.

Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Водночас все більше користувачів, якщо спиратися на статистику Steam, надають перевагу ОС Windows 11.

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