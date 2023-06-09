Королевою геймінгу і лідером добірки стала GeForce RTX 4090. Це найпотужніша відеокарта для геймера на сьогодні.

Оглядачі порталу Tom's Hardware опублікували оновлений топ найкращих відеокарт, які можна придбати в червні 2023 року. До нього увійшли як найнавороченіші моделі, так і середньобюджетні представники.

Найкращою з найкращих, як і раніше, визнана GeForce RTX 4090. Альтернатив їй на ринку немає і напевно ще не скоро буде. Мінус один – ціна. Так, в Європі одна RTX 4090 коштує стільки ж, скільки і дві RTX 3090 Ti.

На другому місці Radeon RX 7900 XTX – найнавороченіше рішення від AMD. Вона істотно дешевше, ніж RTX 4090, але все одно забезпечує топову продуктивність в 4K-іграх.

У трійці лідерів – Radeon RX 6600, яка пропонує гарний баланс ціни і потужності. Втім, не сильно дорожча, але потужніша RX 6650 XT займає четверте місце. GeForce RTX 4070 замикає топ-5 завдяки гарній продуктивності при 2K-геймінгу.

Radeon RX 7900 XT, з її неймовірною продуктивністю за відносно низькою ціною, займає шосту позицію, В Tom's Hardware відзначають, що це одне з найцікавіших пропозицій, доступних сьогодні. Слідом йде GeForce RTX 4070 Ti, яка хороша як для 2K, так і 4K.

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Замикає десятку лідерів моделі Radeon RX 6700 XT з топовим поєднанням ціни й продуктивності, RTX 3060 з 12 ГБ пам'яті й адекватною ціною та Radeon RX 6800 XT з 16 Гбайт і можливістю насолоджуватися найсучаснішими іграми в 4K.

З чого зібрати бюджетний ігровий ПК в 2023 році

Згідно з детальним звітом, що доступний на сайті Steam, найпоширенішою відеокартою на початок літа 2023 року залишається GeForce GTX 1650, а все більше геймерів переходять на Windows 11.

У розділі, присвяченому процесору, домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то золотою серединою вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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