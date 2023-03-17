За 120 доларів покупці отримують автономність до 14 днів, модуль GPS і компактні розміри.

Один з найпопулярніших суббрендів Xiaomi, Amazfit показав круглі смарт-годинник GTR Mini, які вже з'явилися у продажу в деяких країнах світу, в тому числі в Індії, за ціною 10 999 рупій або 4500 грн.

За ці гроші покупці отримують AMOLED-дисплей на 1.2 дюйма, пульсометр, датчик оцінки стресу і рівня насичення киснем крові, а також двотижневу автономність при інтенсивному використанні всіх функцій.

Ба більше, новинку оснастили корпусом з нержавіючої сталі з вологозахистом 5 ATM і власним датчиком GPS. Також заявлена підтримка 120 спортивних режимів, 7 з яких визначаються автоматично. З решти можна відзначити масу 24,6 г (без ремінця), підключення до смартфона по Bluetooth 5.2, а також понад 80 циферблатів, включаючи 11 анімованих.

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В Індії за годинник просять 10 999 рупій (близько 4500 грн). Пізніше вони повинні з'явитися в інших країнах і на AliExrpess. Кольори три: золотий, сріблястий і чорний.

Найкращі розумні годинники для покупки в 2023 році

Раніше УНІАН ділився добіркою найкращих бюджетних розумних годин, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн. Всі моделі в рейтингу працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Також розповідали про незвичайний годинник Huawei з вбудованими навушниками – вони ховаються під екраном годинника і звучать якісно на рівні звичайних бездротових моделей.

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