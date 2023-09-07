Коштує новинка 250 доларів.

Компанія ZTE представила новий середньобюджетний смартфон Axon 50 Lite. Доступний апарат насамперед виділяється дизайном – його явно запозичили у останніх айфонів.

Як передає Gizmochina, на задній панелі Axon 50 Lite знаходиться камера з трьома сенсорами. Тут є основний об'єктив на 50 Мп і пара 2-мегапіксельних камер для макро- і глибинної зйомки. При цьому, сенсори мають таке ж компонування, як і у топових смартфонів Apple.

Ще у девайса плоскі рамки – на цьому паралелі з 14 Pro закінчуються. Спереду новинка має 6,6-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю FHD+ і частотою 90 Гц, а всередині розташовано 8-ядерний чіп з частотою 1,6 ГГц. Телефон також отримав 4 Гбайт оперативної і 256 Гбайт флеш-пам'яті.

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При цьому Axon 50 Lite виділяється на тлі флагманів Apple наявністю 3.5-мм аудіоджека для навушників і слотом під дві сім-карти. Девайс також отримав акумулятор місткістю 5000 мАч з 22-ватною зарядкою. З коробки він працює на MyOS UI на базі Android 13.

Вартість ZTE Axon 50 Lite становить 250 доларів, або близько 9000 грн. Про вихід цієї моделі в Європі поки не повідомлялося, але поява її на AliExpress і інших маркетплейсах це питання часу.

А тим часом до презентації нових айфонів і інших "яблучних" новинок залишилося менше ніж тиждень. Заміна Lightning на USB-C стане одним з ключових нововведень iPhone 15, причому сама Apple нібито піднесе перехід на USB-C як "революцію".

В ході заходу також очікується анонс смарт-годинника Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2-го покоління, і, можливо, оновлених AirPods.

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