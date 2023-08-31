На вересневій презентації також буду представлені оновлені AirPods, в яких порт Lightning буде замінений на USB-C.

Компанія Apple готується до своєї вересневої презентації, яка пройде 12 числа. Очікується, що там будуть представлені нові айфони і смарт-годинники, а також давно очікувані AirPods з портом USB-C.

Раніше чутки про впровадження USB-С в AirPods вже просочувалися в мережу, але на цей раз інформацію озвучив авторитетний інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман. Про інші зміни в AirPods поки не згадується.

Імовірно, самі навушники не будуть відрізнятися від попередніх поколінь: єдиним апдейтом стане зміна зарядного порту на більш сучасний і універсальний. Неясно і те, про яку саме модель йдеться: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max чи всіх відразу. За даними Гурмана, цього року Apple планує зосередитися на повному переході на USB-C.

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Очікується, що через два тижні нам також представлять iPhone 15, Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2-го покоління, і, можливо, нові пристрої для "розумного" будинку. А вже в жовтні очікується презентація надпотужних Mac на новому поколінні Apple Silicon.

Також інсайдер додав, що на 2024 рік у Apple заплановано перехід на OLED в iPad. Нове покоління iPad має "похитнути ринок планшетів, що знаходиться в глибокому занепаді".

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах, а в березні був представлений новий "жовтий" iPhone 14.

А на початку червня компанія провела свою літню презентацію, де показала 15-дюймовий MacBook Air і оновлені Mac Studio з Mac Pro. Але головним сюрпризом став абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.

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