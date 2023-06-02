Вартість цього дива інженерної думки на рівні Google Pixel 6 чи Poco F4 GT.

Кілька років тому Мережу вразила новина про анонс смартфона від Energizer із батареєю на 18 000 мАг. Китайці з Oukitel вирішили піти ще далі й представили пристрій, котрий оснастили надмістким акумулятором на 21 000 мАг.

Подробицями ділитися техпортал Liliputing.

Називається смартфон специфічно – Oukitel WP19. Розробники обіцяють тиждень без зарядки, 122 безперервної телефонної розмови, 123 години музики, 2 дні відео або 2252 години роботи в режимі очікування (понад три місяці). Адаптер потужністю 27 Вт повністю заряджає апарат за 4 години, а години зарядки вистачить на день роботи.

Новинка отримала чіп Helio G95 від MediaTek, 8 ГБ "оперативки" і 256 ГБ постійної з можливістю розширення за допомогою картки MicroSD. Розмір екрану –6,78 дюйма FHD+, а частота оновлення – 90 Гц. За фото відповідатимуть подвійна основні камери на 64+20 Мп і фронтальна на 16 Мп.

Вартість цього дива інженерної думки на AliExpress становить $600 або 18 тисяч у гривнях.

Раніше УНІАН ділився щорічним рейтингом смартфонів з кращою автономністю. На першому місці розмістився Xiaomi Poco M3, що має на борту акумулятор на 6000 мАг і підтримку швидкої зарядки 18 Вт. Ціна на такий гаджет в Україні стартує від 5 000 грн.

Інший флагман Xiaomi і їх конкурентів з Realme – Realme 7 5G і Xiaomi Redmi 10 – зайняли друге і третє місце відповідно.

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