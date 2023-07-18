Нова технологія дозволить збільшити не тільки місткість акумуляторів, але також швидкість зарядки.

Вже скоро Apple представить нове покоління айфонів – залишилося менше, ніж два місяці. А тим часом інсайдери діляться цікавою інформацією про нову технологію виготовлення акумуляторів iPhone 15. Вона дозволить збільшити не тільки місткість акумуляторів, але також швидкість зарядки.

Про це пише портал MacRumors з посиланням на популярного твіттер-інсайдера під ніком RGcloudS. Повідомляється, що Apple застосує абсолютно нову для себе технологію багатошарових акумуляторів – паралельні витоки про Samsung Galaxy S24 також вказують на неї.

Суть багатошарової технології полягає в тому, щоб не згортати компоненти акумулятора, а складати їх у вигляді зигзагоподібних шарів, завдяки чому збільшується місткість при збереженні того ж фізичного обсягу акумулятора. Використання цієї технології в теорії ще може продовжити "життя" акумулятора, оскільки він нагрівається рівномірно, а не точково.

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Також Інсайдер "злив", що дротова зарядка в нових айфонах досягне потужності 40 Вт, а потужність MagSafe збільшиться до 20 Вт.

Ще раніше ми дізналися, що Apple збільшить ємність акумуляторів всіх смартфонів серії iPhone 15 майже на 20%. За словами джерела, iPhone 15 Plus отримає батарею місткістю 4912 мАг – рекордну в серії. Загалом, час роботи смартфонів без підзарядки має бути дуже пристойним.

Що покажуть на двох осінніх презентаціях Applе

Bloomberg пише, що восени 2023 року Apple проведе дві презентації. Перша пройде у вересні, де покажуть нові айфони і смарт-годинники. Друга запланована на жовтень і буде присвячена новим Mac.

Свіжий чіп M3 отримають три моделі – iMac 24", MacBook Air 13" і MacBook Pro 13. Найімовірніше, змін дизайну чекати не варто, зате гарантовано приріст продуктивності і енергоефективності.

А ще в 2023 може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові пристрої для дому.

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