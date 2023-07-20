Смартфони можуть вийти не у вересні, а в грудні.

Apple може відкласти запуск лінійки смартфонів iPhone 15 на кілька тижнів або навіть більше. Про це повідомив аналітик Bank of America Вамсі Мохана, який у 2020-му році правильно передбачив перенесення старту продажів лінійки iPhone 12.

Аналітик зробив такий висновок на основі перевірки ланцюжка поставок Apple цієї осені. За його відомостями, виробник робить ставку на IV квартал, який триває з жовтня по грудень.

При цьому Мохана не виключає, що презентація iPhone 15 все одно пройде на початку вересня, як і заплановано, але в продаж нові смартфони, ймовірно, надійдуть пізніше звичайного. З чим пов'язана така затримка, аналітик не уточнив.

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Раніше інший аналітик Джеффа Пу говорив, що стандартні моделі iPhone 15 і 15 Plus можуть не вийти у вересні. Все через перехід на нові 48-Мп камери, через що існує ризик затримки у виробництві через проблеми з поставками, і як наслідок, зміни термінів релізу.

Нагадаємо, що того року Apple представила чотири смартфони серії iPhone 14, один з яких довелося чекати до 7 жовтня через локдаун в Китаї. Інші моделі вийшли 16 вересня.

Чим iPhone 15 буде відрізнятися від iPhone 14

Вже офіційно підтверджено, що iPhone 2023 року вийдуть з роз'ємом USB-C. якого раніше ніколи не було в смартфонах Apple. Також всі моделі отримають виріз Dynamic Island, що з'явився вперше в iPhone 14 Pro і iPhone 14 Max.

До того ж у всіх смартфонів iPhone 15 збільшиться місткість акумуляторів, а "прошки" зможуть похвалитися новою настроюваною кнопкою на бічній грані замість фірмового перемикача звукових режимів і титановими рамками.

Між тим всі чутки й витоки вказують на те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 200 доларів. Остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999.

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