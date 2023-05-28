Відомо, що батарея смартфона буде працювати краще, якщо не допускати повного розряду і зарядка. Але акумулятор телефону набагато загадковіший, ніж здається.

Якщо ви все частіше стали помічати, що заряду батареї iPhone стає все менше і менше за лічені години, є кілька простих прийомів, які допоможуть вам максимально продовжити час автономної роботи без шкоди для функціональності.

Профільне видання The Verge зібрало популярні способи "вичавити максимум" з акумулятора iPhone. Об'єднавши їх, ви зможете помітно збільшити час між зарядками без особливих компромісів.

Ці поради врятують акумулятор вашого iPhone

Перше, що потрібно зробити – визначити, які додатки витрачають заряд батареї айфона найбільше. Програми, які вимагають більше ресурсів (наприклад, ігри) або ті, що використовують функції GPS (наприклад, карти), зазвичай споживають більше енергії. Тому обмеження використання цих додатків може значно продовжити термін служби батареї.

Відео дня

Крім того, регулювання яскравості дисплея на більш низький рівень або, як альтернатива, увімкнення темного режиму також може помітно поліпшити ситуацію.

Якість сигналу стільникового зв'язку та підключення Bluetooth також можуть впливати на рівень заряду акумулятора. Так, в районах зі слабким покриттям стільникового зв'язку перемикання в "режим польоту" до тих пір, поки вам не знадобиться вийти в інтернет, може зменшити розряд батареї. Вимкнення пристроїв Bluetooth, таких як смарт-годинник, коли акумулятор телефону низький, є ще одним ефективним заходом.

Контроль оновлення додатків у фоновому режимі теж важливий. Цей процес як правило вимагає великої кількості енергії, особливо якщо апдейт відбувається для декількох додатків одночасно. Зайшовши в налаштування та керуючи цим індивідуально для кожної програми, ви зможете запобігти непотрібному споживанню енергії.

Так само обмеження кількості сповіщень, які може надсилати програма, може допомогти зменшити споживання акумулятора.

Якщо заряду батареї залишилося менше ніж 20%

Якщо рівень заряду акумулятора раптово впав нижче 20 відсотків, і ви знаходитесь далеко від джерела живлення, ось що можна зробити:

Увімкніть режим "енергоощадження". Він зменшує яскравість дисплея, мінімізує системну анімацію, оптимізує продуктивність пристрою та обмежує більшу частину активності, яка відбувається у фоновому режимі на вашому телефоні.

Використовуйте режим польоту, коли це необхідно. Він відключає всі мережеві можливості вашого телефону, що зменшує споживання заряду батареї і збільшує його час роботи.

Тримайте телефон заблокованим якомога частіше.

Вимкніть доступ до GPS, коли він не потрібен.

Раніше УНІАН розповідав, як поліпшити якість звуку при дзвінках з iPhone. Завдяки цій функції співрозмовник буде набагато краще вас чути, особливо на вулиці.

Також ділилися лайфхаком, як швидко і точно відрізнити оригінальні AirPods від підробки: За якістю звуку відрізнити AirPods від фейкової гарнітури майже неможливо.

Вас також можуть зацікавити новини: