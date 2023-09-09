У лінійці iPhone 15 все ж не з'явиться модель Ultra. Ймовірно, розширення поточної лінійки відбудеться з виходом iPhone 16.

Схоже, в новому поколінні iPhone моделі Ultra, про яку писали весь 2023 рік, все ж не буде. Головний інсайдер по частині Apple Марк Гурман повідомив, що в цьому році обійдеться без сюрпризів.

У лінійку iPhone 15, презентація якої відбудеться вже через кілька днів, увійдуть 4 моделі: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і найтоповіша 15 Pro Max.

Сам Гурман та інші інсайдери раніше запевняли, що в лінійці iPhone 15 Apple представить абсолютно новий айфон з приставкою Ultra. Приставкою Ultra компанія нібито хоче ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого айфона в лінійці, як це роблять Android-виробники. Він повинен був отримати всі головні "фішки" Pro-моделі, плюс низку своїх.

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Але, судячи з усього, від цієї ідеї вирішили відмовитися як мінімум до 16-го покоління. Як відомо, заміна Lightning на USB-C стане одним з ключових нововведень в iPhone 15. І хоча на Android такий порт вже давно буденність, Apple піднесе перехід на USB-C як "революцію", говорить Гурман.

Втім, неясно, чи отримає 15 Pro Max "фішки", які приписували Ultra-моделі. З чуток, вона б виділялася більш яскравим дисплеєм, камерою-перископом і титановою задньою панеллю з загнутими гранями, а ціна б на неї стартувало від $1200.

Нагадаємо, вереснева презентація Apple відбудеться 12 числа. Окрім айфонів, повинні показати нові моделі смарт-годинника Apple Watch і оновлені AirPods з USB-C. Також назвуть дату релізу нових операційних систем.

А на жовтень у компанії запланована ще одна презентація, де покажуть нові Mac на базі однокристальної системи M3.

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