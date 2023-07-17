Чекати Apple М3 на 3-нм техпроцесі залишилося недовго.

Осінь 2023 для Apple буде насиченою на релізи. У вересні компанія випустить нові айфони і оновить лінійку смарт-годинників, а в жовтні очікується презентація комп'ютерів на новому поколінні Apple Silicon.

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, свіжий чіп M3 отримають три моделі – iMac 24", MacBook Air 13" і MacBook Pro 13. Скоріш за все, змін дизайну чекати не варто.

Згідно з попередніми чутками, чіп M3 повинен мати таку ж кількість ядер, як і M2, але з підвищеною продуктивністю та ефективністю завдяки переходу на новий 3-нм процес. Новий процесор Apple A17, який отримають iPhone 15 Pro і 15 Pro Max / Ultra, теж буде побудований з використанням 3-нм техпроцесу.

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Чи будуть нові Mac представлені на окремій презентації або у форматі простого прес-релізу – Гурман не уточнює. Найімовірніше, Apple ще не прийняла остаточного рішення щодо формату анонсу.

Також інсайдер додав, що на 2024 рік у Apple заплановано перехід на OLED-дисплеї в iPad та величезний 30-дюймовий iMac. А в 2023 ще може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові пристрої для дому.

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах, а в березні був представлений новий "жовтий" iPhone 14.

А у червні компанія провела літню презентацію, де показала 15-дюймовий MacBook Air та оновлені Mac Studio з Mac Pro. Але головним сюрпризом став абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.

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