У список увійшли Galaxy Nexus, Sony Xperia і не тільки / фото REUTERS

WhatsApp постійно отримує нові оновлення і фічі, через що старі пристрої "не встигають" за ними. Розробники месенджера попередили, що з прийдешнім апдейтом мобільний додаток припинить запускатися на смартфонах Android нижче 5.0.

"Починаючи з 24 жовтня 2023 року буде підтримуватися тільки ОС Android версії 5.0 і вище", – говориться на оновленій сторінці підтримки WhatsApp. 

Таким чином, до 24 жовтня WhatsApp-користувачам варто оновити операційну систему на своєму смартфоні, а якщо Android 5.0 чи більш сучасна версія не підтримуються – задуматися про апгрейд. Після настання "дня Х", на цих пристроях стануть недоступні всі служби WhatsApp. 

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Наприклад, у списку є:

  • Samsung Galaxy Note2;
  • Samsung Galaxy S2;
  • Samsung Galaxy Nexus;
  • Samsung Galaxy Tab 10.1;
  • HTC One;
  • HTC Desire HD;
  • HTC Sensation;
  • LG Optimus 2X;
  • Nexus 7;
  • LG Optimus G Pro;
  • HTC One;
  • Sony Xperia Z;
  • Sony Xperia S2;
  • Sony Ericsson Xperia Arc3;
  • Motorola Xoom;
  • Motorola Droid Razr.

Власникам iPhone пощастило більше, для них умови не змінилися – для оптимальної роботи WhatsApp їм, як і раніше, потрібен айфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці WhatsApp анонсував глобальний запуск каналів, в тому числі в Україні. На відміну від того ж Telegram, в WhatsApp канали винесені в окрему вкладку, а користувачі можуть шукати найцікавіші з них по фільтрах. 

Незабаром в месенджері з'являться й інші нові фішки. Наприклад, підтримка декількох акаунтів на одному пристрої та можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях і чатах.

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