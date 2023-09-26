WhatsApp постійно отримує нові оновлення і фічі, через що старі пристрої "не встигають" за ними. Розробники месенджера попередили, що з прийдешнім апдейтом мобільний додаток припинить запускатися на смартфонах Android нижче 5.0.
"Починаючи з 24 жовтня 2023 року буде підтримуватися тільки ОС Android версії 5.0 і вище", – говориться на оновленій сторінці підтримки WhatsApp.
Таким чином, до 24 жовтня WhatsApp-користувачам варто оновити операційну систему на своєму смартфоні, а якщо Android 5.0 чи більш сучасна версія не підтримуються – задуматися про апгрейд. Після настання "дня Х", на цих пристроях стануть недоступні всі служби WhatsApp.
Наприклад, у списку є:
- Samsung Galaxy Note2;
- Samsung Galaxy S2;
- Samsung Galaxy Nexus;
- Samsung Galaxy Tab 10.1;
- HTC One;
- HTC Desire HD;
- HTC Sensation;
- LG Optimus 2X;
- Nexus 7;
- LG Optimus G Pro;
- HTC One;
- Sony Xperia Z;
- Sony Xperia S2;
- Sony Ericsson Xperia Arc3;
- Motorola Xoom;
- Motorola Droid Razr.
Власникам iPhone пощастило більше, для них умови не змінилися – для оптимальної роботи WhatsApp їм, як і раніше, потрібен айфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.
Нагадаємо, раніше в цьому місяці WhatsApp анонсував глобальний запуск каналів, в тому числі в Україні. На відміну від того ж Telegram, в WhatsApp канали винесені в окрему вкладку, а користувачі можуть шукати найцікавіші з них по фільтрах.
Незабаром в месенджері з'являться й інші нові фішки. Наприклад, підтримка декількох акаунтів на одному пристрої та можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях і чатах.