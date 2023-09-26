Попри те, що це досить старі пристрої, йдеться про мільйон користувачів.

WhatsApp постійно отримує нові оновлення і фічі, через що старі пристрої "не встигають" за ними. Розробники месенджера попередили, що з прийдешнім апдейтом мобільний додаток припинить запускатися на смартфонах Android нижче 5.0.

"Починаючи з 24 жовтня 2023 року буде підтримуватися тільки ОС Android версії 5.0 і вище", – говориться на оновленій сторінці підтримки WhatsApp.

Таким чином, до 24 жовтня WhatsApp-користувачам варто оновити операційну систему на своєму смартфоні, а якщо Android 5.0 чи більш сучасна версія не підтримуються – задуматися про апгрейд. Після настання "дня Х", на цих пристроях стануть недоступні всі служби WhatsApp.

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Наприклад, у списку є:

Samsung Galaxy Note2;

Samsung Galaxy S2;

Samsung Galaxy Nexus;

Samsung Galaxy Tab 10.1;

HTC One;

HTC Desire HD;

HTC Sensation;

LG Optimus 2X;

Nexus 7;

LG Optimus G Pro;

HTC One;

Sony Xperia Z;

Sony Xperia S2;

Sony Ericsson Xperia Arc3;

Motorola Xoom;

Motorola Droid Razr.

Власникам iPhone пощастило більше, для них умови не змінилися – для оптимальної роботи WhatsApp їм, як і раніше, потрібен айфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці WhatsApp анонсував глобальний запуск каналів, в тому числі в Україні. На відміну від того ж Telegram, в WhatsApp канали винесені в окрему вкладку, а користувачі можуть шукати найцікавіші з них по фільтрах.

Незабаром в месенджері з'являться й інші нові фішки. Наприклад, підтримка декількох акаунтів на одному пристрої та можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях і чатах.

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