Подібна функція існує в Telegram з 2017 року.

Розробники WhatsApp додали ще одну корисну функцію у свій месенджер. Тепер користувач може прив'язати відразу декількох акаунтів на одному пристрої.

Вперше про функції мультиакаунта стало відомо в середині червня. Зараз нововведення на останньому етапі тестування і скоро з'явиться в App Store та Google Play.

Згідно з інформацією від бета-тестерів, управління акаунтами відбувається в налаштуваннях програми. Поки що можна додати лише один додатковий профіль, хоча в майбутньому WhatsApp планує збільшити цей ліміт.

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Відомо, що до цього користувачам для роботи з двома обліковими записами й на одному пристрої доводилося залучати функцію "клонування" додатків, яка є в деяких сторонніх оболонках для Android. Подібна функція існує в Telegram з кінця 2017 року.

Нещодавно WhatsApp запустив у себе іншу популярну функцію з Telegram. Тепер через месенджер можна показати свій екран під час відеодзвінка – можна транслювати як окремі додатки, так і або весь екран.

А в одному з прийдешніх апдейтів в WhatsApp, окрім функції мультиакаунта, з'явиться вбудована нейромережа для генерації стікерів і можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях й чатах. А версія для Android вперше за багато років отримає редизайн.

Конкуренти з Telegram раніше запустили у себе сторіс. Короткі фото- чи відеопости вже можна публікувати і дивитися всім користувачам.

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