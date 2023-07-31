У Telegram відеоповідомлення з'явилися ще в 2017 році.

WhatsApp представив своїм користувачам нову функцію – у популярному месенджері з'явилися відеоповідомлення в "кружечку". Вони доповнять голосові повідомлення.

Працюють вони так само, як у Telegram: ліміт на одне відео 60 секунд, а запис починається довгим натисканням на іконку відеокамери/мікрофона.

За замовчуванням всі відеоповідомлення програються без звуку – щоб його включити, потрібно натиснути на відео. Також можна зробити свайп вгору від кнопки мікрофона, щоб відразу почати знімання відео.

Відео дня

Наголошується, що ці відеоповідомлення захищені наскрізним шифруванням, забезпечуючи підвищений рівень безпеки для користувачів. Їх не можна безпосередньо зберегти або переслати, але є можливість робити скріншоти.

Функція вже з'явилася в апдейті для iOS і Android, але він поширюється поступово – на це може знадобитися кілька днів.

Що ще нового в WhatsApp

В останньому оновленні WhatsApp представив канали за аналогією з Telegram. Також в додатку нарешті з'явилося редагування відправлених повідомлень і можливість захищати діалоги паролем або біометрією.

Очікується, що з найближчим апдейтом в WhatsApp додадуть можливість закріплювати повідомлення в особистих листуваннях й чатах і підтримку декількох акаунтів на одному смартфоні. Також Android-версії програми вперше за багато років отримає редизайн.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як перенести листування з інших месенджерів в Telegram. Щоб "переїхати" з одного месенджера в інший, причому без втрати даних, потрібно зробити буквально пару кліків і свайпов.

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