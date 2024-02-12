Представити глобальний варіант серійного флагмана повинні в кінці лютого.

Флагманські смартфони Xiaomi 14 стали доступні в Китаї ще в жовтні 2023 року: на сьогодні це найпотужніші і найдорожчі смартфони китайської компанії. Тепер виробник готує реліз пристроїв на глобальному ринку.

Як повідомляє джерело, в Європі Xiaomi 14 буде коштувати дорого. Так, за версію 12/512 ГБ доведеться віддати 1099 євро (приблизно 45 000 грн). Для порівняння, версія з 16 ГБ ОЗУ і 1 ТБ ПЗУ в Китаї коштує 4999 юанів (~25 000 грн), тобто майже в два рази дешевше.

Показово, що тогорічний Xiaomi 13 в Європі на старті продавався за ціною від 999 євро (~40 000 грн) за версію 8/256 ГБ. А в плані характеристик він нічим не відрізнявся від китайських версій.

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Також стало відомо, що Pro-версія Xiaomi 14 залишиться китайським ексклюзивом і глобально представлена не буде. Зате в продаж надійде Xiaomi 14 Ultra. Судячи з усього, ця модель буде модернізованою "прошкою" відразу з двома телеоб'єктивами.

Представити глобальний варіант Xiaomi 14 повинні в кінці лютого, тоді ж він і надійде в продаж. Тоді ж варто чекати виходу нового планшета Xiaomi Pad 7.

Нагадаємо, Xiaomi 14 отримав супер'яскравий дисплей, найактуальніший чипсет Snapdragon 8 Gen 3 і нову прошивку HyperOS. Як мінімум до осені 2024 це буде один з найбільш наворочених смартфонів на ринку.

З початку 2024 року Xiaomi вже встигла випустити новий бюджетник з великим екраном і доступний монітор для геймерів. А ще в асортименті компанії з'явився найдешевший роутер з підтримкою Wi-Fi 7.

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