Наприкінці жовтня дебютували флагманські Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro, що стали найбільш навороченими гаджетами китайського бренду. Однак техногігант вже готує прем'єру нового представника лінійки під назвою Ultra, який буде конкурувати з Samsung S24 Ultra і iPhone 16 Pro.
Смартфон повинні офіційно представити на виставці MWC 2024, яка пройде в кінці лютого. А інсайдери вже опублікували практично всі характеристики майбутнього флагманського смартфона і навіть показали дизайн.
Характеристики Xiaomi 14 Ultra:
Дисплей: 6,73", AMOLED LTPO, QHD+, частота оновлення 120 ГцВідео дня
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Камери: 50 Мп (основна), 50 Мп (ширококутна), 50 Мп (телеоб'єктив), 50 Мп (телеоб'єктив); 32 Мп (Селфі)
- Акумулятор: 5300 маг, дротова зарядка потужністю 90 Вт
- Додатково: водозахист IP68, ШІ-функції, накопичувач на 1 ТБ і операційна система HyperOS на основі Android 14.
Xiaomi 14 Ultra має бути доволі унікальним камерофоном. Окрім двох телеоб'єктивів, компанія встановить підекранну фронтальну камеру. Точніше, у смартфона буде дві версії: зі звичайним селфі-сенсором і "невидимим". А ще буде використовуватися оптика від Leica.
Виглядати Xiaomi 14 Ultra повинен так:
Очікується, що Xiaomi 14 Ultra дебютує разом із глобальними версіями Xiaomi 14. Також в ході виставки буде представлено планшет Xiaomi Pad 7.
Додамо, що попередника Xiaomi 13 Ultra анонсували у квітні 2023. На тлі конкурентів він виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер. Також на момент виходу флагман міг похвалитися найяскравішим екраном на ринку.
Xiaomi почала 2024 рік, представивши свій найдешевший смартфон і доступний монітор для геймерів на 34 дюйми. А ще в асортименті компанії з'явився найдешевший роутер з підтримкою Wi-Fi 7.