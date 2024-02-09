Смартфон повинні офіційно представити в кінці лютого.

Наприкінці жовтня дебютували флагманські Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro, що стали найбільш навороченими гаджетами китайського бренду. Однак техногігант вже готує прем'єру нового представника лінійки під назвою Ultra, який буде конкурувати з Samsung S24 Ultra і iPhone 16 Pro.

Смартфон повинні офіційно представити на виставці MWC 2024, яка пройде в кінці лютого. А інсайдери вже опублікували практично всі характеристики майбутнього флагманського смартфона і навіть показали дизайн.

Характеристики Xiaomi 14 Ultra:

Дисплей: 6,73", AMOLED LTPO, QHD+, частота оновлення 120 Гц Відео дня

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камери: 50 Мп (основна), 50 Мп (ширококутна), 50 Мп (телеоб'єктив), 50 Мп (телеоб'єктив); 32 Мп (Селфі)

Акумулятор: 5300 маг, дротова зарядка потужністю 90 Вт

Додатково: водозахист IP68, ШІ-функції, накопичувач на 1 ТБ і операційна система HyperOS на основі Android 14.

Xiaomi 14 Ultra має бути доволі унікальним камерофоном. Окрім двох телеоб'єктивів, компанія встановить підекранну фронтальну камеру. Точніше, у смартфона буде дві версії: зі звичайним селфі-сенсором і "невидимим". А ще буде використовуватися оптика від Leica.

Виглядати Xiaomi 14 Ultra повинен так:

Очікується, що Xiaomi 14 Ultra дебютує разом із глобальними версіями Xiaomi 14. Також в ході виставки буде представлено планшет Xiaomi Pad 7.

Додамо, що попередника Xiaomi 13 Ultra анонсували у квітні 2023. На тлі конкурентів він виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер. Також на момент виходу флагман міг похвалитися найяскравішим екраном на ринку.

Xiaomi почала 2024 рік, представивши свій найдешевший смартфон і доступний монітор для геймерів на 34 дюйми. А ще в асортименті компанії з'явився найдешевший роутер з підтримкою Wi-Fi 7.

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