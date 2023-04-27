У продаж новинка надійде вже цієї суботи, 29 квітня.

Компанія Xiaomi представила нового члена сімейства Redmi Note 12, який отримав назву Redmi Note 12R Pro. У продаж новинка надійде вже цієї суботи, 29 квітня.

Зовні новинка буде схожа на базовий Redmi Note 12, при цьому модель Note 12R Pro буде оснащена однокристальною системою Snapdragon 4 Gen 1, яку доповнять 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ ПЗУ. Очікується, що це буде найдоступніша модель в лінійці.

Сам телефон отримав плоскі грані і прямокутний блок камер на задній панелі. У цьому блоці встановлені два круглих модулі з камерами і круглий спалах. Основна камера на 48 Мп. На правому торці є кнопка живлення і регулювання гучності. Екран – OLED від Samsung, який підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц.

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Детальніше про лінійку Redmi Note 12

На цей момент в Китаї доступно відразу п'ять моделей лінійки Redmi Note 12: звичайна, Pro, Pro Plus, Discovery Edition і Turbo. До європейського ринку дісталося поки всього дві – найдоступніша Note 12 і Note 12 Pro Plus.

Мабуть, найцікавішою моделлю є Note 12 Turbo. Пристрій в своєму роді унікальне – це перший телефон на ринку на майже флагманському чіпі Snapdragon 7+ Gen 2. А ще у нього тонкі рамки (тонше, ніж у iPhone 14) і доступна версія 16 ГБ+1 ТБ, що є рідкістю в даному ціновому сегменті.

Мінімальна і максимальна версії Redmi Note 12 Turbo в модифікаціях 8/256 ГБ і 16/1 ТБ обійдуться в 2 тис. і 2,8 тис. юанів (близько 10,7 тис. і 15 тис. грн). Водночас базова модель з 48 Мп-камерою і швидкою зарядкою на 33 Вт коштує 1199 юанів (~6000 грн).

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