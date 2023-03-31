Note 12 Turbo став першим смартфон на майже флагманському чіпі Snapdragon 7+ Gen 2, також у новинки тонкі рамки й 1 ТБ пам'яті в топі.

У Китаї почалися продажі смартфона середнього класу Redmi Note 12 Turbo. Компанія Xiaomi вже встигла відзвітувати про перші успіхи – версія з 1 ТБ пам'яті стала бестселером.

Перша партія Note 12 Turbo з 1 ТБ була розпродана через п'ять хвилин після запуску, тим самим встановивши історичний рекорд з продажу в індустрії. Однак, конкретні цифри виробник не розкрив.

В іншому повідомленні компанія додала, що Note 12 Turbo стала найбільш продаваною моделлю в ціновому сегменті від 290 до 440 доларів "шляхом збалансованого поєднання ціни та технічних можливостей".

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У чому особливість Note 12 Turbo

Пристрій в своєму роді унікальний – це перший телефон на ринку з новим чіпом Snapdragon 7+ Gen 2, який за потужністю можна порівняти з флагманським. А ще у нього тонкі рамки (тонше, ніж у iPhone 14) і доступна версія 16 ГБ+1 ТБ, що є рідкістю в даному ціновому сегменті.

Також новинка може похвалитися OLED-екраном 6,67 дюйма і частотою оновлення 120 Гц, основною камерою на 64 Мп, батареєю на 5000 мАг з зарядкою 67 Вт і тандемом прошивок Android 13/MIUI 14.

У Китаї смартфон продається за ціною від ¥1999 (близько 10 500 грн) за версію з 8+256 ГБ і до ¥2599 юанів (близько 13 800 грн) за 16 ГБ+1 ТБ пам'яті. Про терміни виходу в Європі поки не повідомляється.

Також у Китаї вийшла лімітована версія Harry Potter Edition в комплекті з тематичними чохлом, скріпкою, наклейками та запрошенням в Гоґвортс. Ціна – ¥2399 юанів (близько 13 000 грн) з 12-256 ГБ пам'яті.

Надаємо, напередодні Xiaomi оголосила "цінову війну" OnePlus та іншим виробникам бюджетних смартфонів. Випущений днями Note 12 Turbo є прямим конкурентом OnePlus АСЕ 2V, але при кращій "начинці" коштує дешевше.

Ще раніше Redmi без зайвого шуму випустила свій найдоступніший смартфон – Redmi A2. Характеристики у новинки скромні, але й коштує він всього 80 доларів.

Також компанія готується до впровадження найшвидшої зарядки на 300 Вт в один зі своїх майбутніх смартфонів. Вона може повністю зарядити телефон всього за п'ять хвилин, а за дві хвилини можна бігти на роботу з 50% заряду.

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