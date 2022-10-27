Також новинка отримала підтримку швидкої зарядки потужністю 210 Вт – це рекорд на сьогодні.

Відбулася офіційна презентація лінійки смартфонів Redmi Note 12, які ще до офіційного анонсу встигли стати хітом на китайському ринку.

Всього показали чотири моделі: Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ і Redmi Note 12 Discovery Edition. У цій новині зупинимося на останній моделі, яка виявилася дуже і дуже цікавою

Redmi Note 12 Discovery Edition в доповненні до основної камери з роздільною здатністю 200 Мп отримала підтримку швидкої зарядки потужністю 210 Вт – це рекорд на сьогодні. Виробник каже, що завдяки їй 100% заряду можна отримати всього за дев'ять хвилин. Відповідний зарядний блок входить в комплект поставки.

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На додачу це перший смартфон на ринку на базі новітнього процесора Dimensity 1080 від MediaTek. Екран тут характеризується 6,67-дюймовою AMOLED-панеллю з кадровою частотою 120 Гц. Суто в плані дизайну новинка мало чим відрізняється від попереднього покоління.

Продажі серії Redmi Note 12 в Китаї стартують вже 31 жовтня, пізніше – в інших країнах. Модель Discovery Edition оцінили у 2399 юанів (~12 500 грн). До речі, базова модель з 48 Мп-камерою і швидкою зарядкою на 33 Вт буде коштувати 1199 юанів (~6000 грн).

Також до кінця року очікується вихід Xiaomi 13

Новинки стануть одними з перших телефонів на ринку на базі Snapdragon 8 Gen 2, а вийдуть вони з коробки з MIUI 14 на базі Android 13.

Минуле покоління Xiaomi 12 було представлено в грудні 2021 року. У всіх смартфонів дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, швидка пам'ять і технологія зарядки, а також оболонка MIUI 13.

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