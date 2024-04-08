На відміну від традиційних навушників-вкладишів, навушники відкритого типу розташовуються відразу за вушним каналом, залишаючи вуха відкритими.

В асортименті китайської компанії Xiaomi незабаром з'являться перші навушники відкритого типу. Гарнітура дебютує на майбутній конференції 10 квітня, а поки показали її дизайн і два варіанти кольору.

Судячи з постера, новинка буде доступна в чорному і білому кольорах. Покупець отримає разом із навушниками овальний чохол зі світловим індикатором заряду. Про технічні характеристики навушників компанія поки нічого конкретного не розповіла.

Як зазначається, відміну від традиційних навушників-вкладишів, навушники відкритого типу розташовуються одразу за вушним каналом, залишаючи вуха відкритими. Для передачі звуку вони переважно використовують технології кісткової провідності або повітряної провідності. Кісткова провідність працює, посилаючи вібрації через вилиці прямо у внутрішнє вухо (равлик), минаючи барабанну перетинку.

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У майбутніх навушниках Xiaomi, як очікується, буде використовуватися технологія повітряної провідності. Вони будуть орієнтовані на тривалий час роботи і зручність носіння, як і в інших конкуруючих продуктів на ринку.

Сьогодні ринок навушників відкритого типу переживає "бум", чому сприяє зростаючий попит користувачів. Згідно зі звітом IDC, у 2023 році на ринку навушників відкритого типу було реалізовано 6,52 млн одиниць – це на 130,2% більше, ніж у 2022.

Повноцінний дебют навушників заплановано на 10 квітня. На цю ж дату заплановано захід бренду Redmi, де буде представлено Redmi Note 13 Turbo, смартфон-середняк, який за специфікаціями обійде деякі бюджетні флагмани.

Раніше в мережі публікувався список смартфонів Xiaomi, які перестануть підтримуватися в 2024 році. Серед них є вельми популярні в усьому світі моделі, як Redmi Note 10 і Redmi 10.

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