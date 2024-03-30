"Турбо" виявиться потужним апаратом і отримає супершвидку зарядку. Анонс очікується у квітні.

Компанія Xiaomi готується до близького запуску Redmi Note 13 Turbo. Це буде середняк, який за специфікаціями обійде деякі бюджетні флагмани. Інсайдери розповіли, чим буде примітний цей девайс.

Смартфон буде в своєму роді унікальний – він отримає чипсет Snapdragon 8s Gen 3, який представили зовсім недавно. Це мобільна платформа, яка за специфікаціями дуже схожа на топовий чип Snapdragon 8 Gen 2. Тобто на нас чекає дуже продуктивний апарат, пише GSMArena.

Ще апарат зможе похвалитися дуже швидкою як для свого цінового класу дротовою зарядкою потужністю 90 Вт. Завдяки їй повна зарядка займе близько пів години.

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Інші характеристики пристрою перетинатимуться зі специфікаціями Redmi Note 13, який презентували в січні 2024 року. Смартфон матиме 6,67-дюймовий екран із роздільною здатністю 1,5K і частотою 120 Гц, від 12 Гбайт ОЗК і потрійну камеру з основним об'єктивом роздільною здатністю 50 Мп.

Реліз Redmi Note 13 Turbo відбудеться у квітні, а на глобальному ринку новинка вийде як POCO F6. Коштувати вона, як очікується, буде в районі 300 доларів.

Раніше цього місяця Xiaomi вивела на ринок новий бюджетний смартфон від "народного" бренду Poco. Модель Poco C61 отримала швидкий екран, подвійну камеру, і великий обсяг пам'яті. При цьому її вартість не перевищує $100.

Як уже розповідав УНІАН, у майбутньому смартфони Xiaomi коштуватимуть дорожче, ніж зараз. Середня вартість смартфона китайського виробника вже зросла на 19% за 2023 рік, і компанія дотримуватиметься обраної стратегії.

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