Redmi K40 та інші популярні моделі перестануть оновлюватися у 2024 / фото Xiaomi

Стало відомо про те, що китайський виробник Xiaomi протягом 2024 припинить підтримку 30 моделей своїх смартфонів, включно з такими доволі популярними в усьому світі серіями, як Redmi Note 10 і Redmi 10.

Ці смартфони буду переведені в так званий список EOL (End-of-Support) і перестануть отримувати будь-які оновлення програмного забезпечення, включно з патчами безпеки, пише профільний портал HyperOS Updates.

Йдеться про такі моделі, випущені під торговими марками Xiaomi, Redmi і Poco:

Відео дня
  • Серія Redmi Note 10
  • Серія Redmi 10
  • POCO X3 GT
  • POCO C31
  • POCO C40
  • Серія Redmi K40
  • Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11T
  • Серія Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Civi 1
  • Xiaomi MIX 4
  • Xiaomi MIX FOLD 1
  • Серія Xiaomi 11 Lite
  • Серія Xiaomi Pad 5
  • Redmi 11
  • Серія POCO F3
  • POCO M4 Pro 5G
  • POCO M5s
  • Redmi A1
  • POCO C50
  • POCO X4 GT

Зазначається, що деякі з цих моделей отримають нову прошивку HyperOS, наприклад, Redmi Note 11, але повного списку ще немає. Раніше Xiaomi розповіла, які пристрої отримають апдейт у рамках третьої хвилі.

Минулої осені Xiaomi оголосила про продовження періоду підтримки своїх пристроїв до 4 років мажорних оновлень і 5 років оновлень безпеки, але вона не поширюватиметься на вже випущені смартфони. Як відомо, Xiaomi та її суббренди (Redmi і POCO) до цього пропонували чи не найкоротший термін підтримки серед виробників смартфонів.

А у квітні Xiaomi випустить Redmi Note 13 Turbo, який називають головним "убивцею" флагманів у 2024 році. "Турбо" виявиться потужним апаратом і отримає супершвидке заряджання та приємний цінник у 300 доларів.

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