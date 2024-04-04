Ці моделі буду переведені в так званий список EOL і перестануть отримувати будь-які оновлення програмного забезпечення.

Стало відомо про те, що китайський виробник Xiaomi протягом 2024 припинить підтримку 30 моделей своїх смартфонів, включно з такими доволі популярними в усьому світі серіями, як Redmi Note 10 і Redmi 10.

Ці смартфони буду переведені в так званий список EOL (End-of-Support) і перестануть отримувати будь-які оновлення програмного забезпечення, включно з патчами безпеки, пише профільний портал HyperOS Updates.

Йдеться про такі моделі, випущені під торговими марками Xiaomi, Redmi і Poco:

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Серія Redmi Note 10

Серія Redmi 10

POCO X3 GT

POCO C31

POCO C40

Серія Redmi K40

Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11T

Серія Xiaomi Mi 10

Xiaomi Civi 1

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD 1

Серія Xiaomi 11 Lite

Серія Xiaomi Pad 5

Redmi 11

Серія POCO F3

POCO M4 Pro 5G

POCO M5s

Redmi A1

POCO C50

POCO X4 GT

Зазначається, що деякі з цих моделей отримають нову прошивку HyperOS, наприклад, Redmi Note 11, але повного списку ще немає. Раніше Xiaomi розповіла, які пристрої отримають апдейт у рамках третьої хвилі.

Минулої осені Xiaomi оголосила про продовження періоду підтримки своїх пристроїв до 4 років мажорних оновлень і 5 років оновлень безпеки, але вона не поширюватиметься на вже випущені смартфони. Як відомо, Xiaomi та її суббренди (Redmi і POCO) до цього пропонували чи не найкоротший термін підтримки серед виробників смартфонів.

А у квітні Xiaomi випустить Redmi Note 13 Turbo, який називають головним "убивцею" флагманів у 2024 році. "Турбо" виявиться потужним апаратом і отримає супершвидке заряджання та приємний цінник у 300 доларів.

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