Стало відомо про те, що китайський виробник Xiaomi протягом 2024 припинить підтримку 30 моделей своїх смартфонів, включно з такими доволі популярними в усьому світі серіями, як Redmi Note 10 і Redmi 10.
Ці смартфони буду переведені в так званий список EOL (End-of-Support) і перестануть отримувати будь-які оновлення програмного забезпечення, включно з патчами безпеки, пише профільний портал HyperOS Updates.
Йдеться про такі моделі, випущені під торговими марками Xiaomi, Redmi і Poco:
- Серія Redmi Note 10
- Серія Redmi 10
- POCO X3 GT
- POCO C31
- POCO C40
- Серія Redmi K40
- Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11T
- Серія Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Civi 1
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD 1
- Серія Xiaomi 11 Lite
- Серія Xiaomi Pad 5
- Redmi 11
- Серія POCO F3
- POCO M4 Pro 5G
- POCO M5s
- Redmi A1
- POCO C50
- POCO X4 GT
Зазначається, що деякі з цих моделей отримають нову прошивку HyperOS, наприклад, Redmi Note 11, але повного списку ще немає. Раніше Xiaomi розповіла, які пристрої отримають апдейт у рамках третьої хвилі.
Минулої осені Xiaomi оголосила про продовження періоду підтримки своїх пристроїв до 4 років мажорних оновлень і 5 років оновлень безпеки, але вона не поширюватиметься на вже випущені смартфони. Як відомо, Xiaomi та її суббренди (Redmi і POCO) до цього пропонували чи не найкоротший термін підтримки серед виробників смартфонів.
А у квітні Xiaomi випустить Redmi Note 13 Turbo, який називають головним "убивцею" флагманів у 2024 році. "Турбо" виявиться потужним апаратом і отримає супершвидке заряджання та приємний цінник у 300 доларів.