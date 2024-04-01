Список досить великий і охоплює, зокрема, моделі, яким уже чотири роки.

З початку 2024 року Xiaomi випустила першу і другу партію оновлень HyperOS для смартфонів бренду. Тепер китайський бренд розповів, які пристрої отримають апдейт у рамках третьої хвилі.

У список пристроїв, які отримають апдейт до новітньої HyperOS потрапили як смартфони, так і планшети. Очікується, що вони оновляться в період квітень-червень 2024 року. Дивимося:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Серія Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 Series Redmi Note 11 Series

Нижче представлений перелік моделей Xiaomi Redmi, які вже оновилися до HyperOS

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi Pad 6;

Redmi 12 5G;

Redmi 12C;

Redmi 11 Prime;

Redmi Pad;

Xiaomi 12 Pro;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G; Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Як бачимо, список доволі великий і охоплює, зокрема, моделі, яким уже чотири роки.

Відео дня

Оболонку HyperOS як наступницю MIUI анонсували в жовтні 2023 року разом із серією Xiaomi 14. Головна зміна в тому, що смартфон у новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Усі вони зі своїми налаштуваннями з'являтимуться в шторці.

Наприкінці 2023 року Xiaomi оновила список EOS (End of Support), куди потрапили пристрої компанії, які більше не отримають оновлень. У топ внесли популярні смартфони Xiaomi і Poco. А всього сумарно за останній рік китайська фірма "програмно розлучилася" з понад 50 смартфонами.

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