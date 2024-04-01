З початку 2024 року Xiaomi випустила першу і другу партію оновлень HyperOS для смартфонів бренду. Тепер китайський бренд розповів, які пристрої отримають апдейт у рамках третьої хвилі.
У список пристроїв, які отримають апдейт до новітньої HyperOS потрапили як смартфони, так і планшети. Очікується, що вони оновляться в період квітень-червень 2024 року. Дивимося:
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Mi 11X
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11i
- Mi 10
- Xiaomi Pad 5
- Redmi K50i
- Серія Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 11 Series Redmi Note 11 Series
Нижче представлений перелік моделей Xiaomi Redmi, які вже оновилися до HyperOS
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi Pad 6;
- Redmi 12 5G;
- Redmi 12C;
- Redmi 11 Prime;
- Redmi Pad;
- Xiaomi 12 Pro;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi Note 12 Pro 5G;
- Redmi Note 12 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G; Redmi Note 13 Pro+ 5G.
Як бачимо, список доволі великий і охоплює, зокрема, моделі, яким уже чотири роки.
Оболонку HyperOS як наступницю MIUI анонсували в жовтні 2023 року разом із серією Xiaomi 14. Головна зміна в тому, що смартфон у новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобіля. Усі вони зі своїми налаштуваннями з'являтимуться в шторці.
Наприкінці 2023 року Xiaomi оновила список EOS (End of Support), куди потрапили пристрої компанії, які більше не отримають оновлень. У топ внесли популярні смартфони Xiaomi і Poco. А всього сумарно за останній рік китайська фірма "програмно розлучилася" з понад 50 смартфонами.