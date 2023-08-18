Раніше в цьому році виробник відправив його "на пенсію", проте тепер змінив своє рішення.

Xiaomi регулярно оновлює свій список EOS (End of Support) – туди потрапляють смартфони, які більше не будуть отримувати апдейти системи. Декілька місяців тому компанія внесла в нього популярну модель серії Redmi Note, проте несподівано змінила своє рішення.

Так, з "чорного списку" був видалений Redmi Note 9 Pro – його власники почали отримувати попередні оновлення, а потім новий патч безпеки, повідомляє портал XiaomiUI.

Таким чином власники Redmi Note 9 Pro також можуть розраховувати на MIUI 15, яка буде виходити весь наступний рік. Очікується, що основна увага в новій ОС буде зосереджена на підвищенні продуктивності та конфіденційності.

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Всього з початку 2023 року Xiaomi програмно скасувала понад 30 своїх гаджетів. Нещодавно компанія "поховала" Redmi 10x/10x 4G, Redmi 10X Pro, Poco F2 Pro та інші популярні моделі.

Чи варто брати Redmi Note 9 Pro в 2023 році

У випущеного в травні 2020 року смартфона є величезний 6,67-дюймовий IPS-екран, процесор Mediatek Helio G90T, квадрокамера (64+8+5+2 мегапікселів) і велика батарея місткістю 5020 мАг зі швидкою зарядкою 30 Вт – не найгірші характеристики, особливо для цінника в 6000 грн.

А вже в травні цього року були представлені смартфони серії Redmi Note 12. "Прошка" ж отримала все той же 6,67-дюймовий, але тепер AMOLED екран, процесор MediaTek Dimensity 1080, основну камеру Sony IMX766 на 50 Мп і швидку зарядку 67 Вт.

Раніше цього місяця Xiaomi представила на ринку один з найдешевших смартфонів. У новинки оптимальний процесор Snapdragon 4 Gen 2, екран на 6,79" і основний датчик на 50 Мп – і все це за ціною дешевше 5000 грн.

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