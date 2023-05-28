Xiaomi оновила перелік смартфонів, що перейшли в статус EOS (End of Support). Це означає, що з їх виходу пройшло вже понад двоє років, і нових оновлень вони вже не отримають.
До переліку застарілих моделей включено Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9s, Redmi Note 9s Pro і Redmi Note 9s Pro Max.
Включення в перелік EOS означає, що смартфони більше не будуть отримувати ніякі оновлення – ні інтерфейсу MIUI, ні Android, ні безпеки. Це означає, що в системі смартфонів можуть бути виявлені вразливості, які не будуть виправлені, що може призвести до загрози збереження даних користувачів.
Разом з тим наголошується, що якщо розробка оновлень вже була розпочата для будь-якої з цих моделей, пристрій обов'язково їх отримає.
Нагадаємо, минулого місяця Xiaomi визнала застарілими Xiaomi Mi 10s, Xiaomi 11 Lite, Poco F3, F3 GT, X3 GT, Redmi K40 Pro і K40 Pro+. Всього сумарно з початку 2023 року китайська компанія програмно "скасувала" 25 пристроїв.
Що буде зі смартфоном, якщо його не оновлювати
Головна мета оновлень ПЗ – наявність нових функцій, зовнішні зміни і виправлення існуючих помилок в роботі смартфона. Оновлення можуть бути різними: від простої зміни дизайну інтерфейсу до закриття "дірок" в захисті, які можуть сприяти витоку персональних даних користувача.
Як правило, непотрібних оновлень не буває, тому незалежно від масштабів оновлення ігнорувати їх не рекомендується. УНІАН розповідав, що буде, якщо цього не робити.