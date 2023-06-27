Redmi 9A та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу

Компанія Xiaomi оновила список пристроїв з минулим життєвим циклом – на цей раз його поповнило відразу вісім деколи хітових гаджетів брендів Redmi і poco.

Телефони, які стали раритетами: Redmi 10Х /10Х 4G, Redmi 10X Pro, POCO F2 Pro, Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9A і Redmi K30i 5G.

Той факт, що смартфони виявилися визнані застарілими, не означає, що вони перестануть працювати, але ось на оновлення прошивки їх власникам більше не варто розраховувати. Фахівці компанії також не будуть приймати скарги користувачів щодо проблем безпеки – і ось це вже серйозно.

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Окремої уваги в списку заслуговує Redmi 9А – згідно зі статистикою на початок 2023 року, це найпопулярніший смартфон в Україні. Redmi Note 9 і Redmi 9 теж в п'ятірці. Здається, пора розлучатися з легендами.

Нагадаємо, що місяцем раніше Xiaomi визнала застарілими Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9s, Redmi Note 9s Pro і Redmi Note 9s Pro Max. Всього сумарно з початку 2023 року китайська корпорація програмно "скасувала" понад 30 своїх пристроїв.

Що буде зі смартфоном, якщо його не оновлювати

Головна мета оновлень ПЗ – наявність нових функцій, зовнішні зміни і виправлення існуючих помилок в роботі смартфона. Оновлення можуть бути різними: від простої зміни дизайну інтерфейсу до закриття дірок в захисті, які можуть сприяти витоку персональних даних користувача.

Нагадаємо, що наприкінці цього літа нову ОС Аndroid 14 отримають смартфони Google Pixel. А вже восени інші виробники оновлять свої пристрої до нової OC.

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