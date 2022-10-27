В основі ноутбука лежить процесор серії Core 12-го покоління, а зовні – сенсорний OLED-екран.

Разом з лінійкою смартфонів Redmi Note 12 компанія Xiaomi представила надтонкий ноутбук Xiaomi Book Air 13. Це найтонший ноутбук в асортименті виробника й один з найтонших на ринку в принципі – товщина алюмінієвого корпусу складає всього 12 мм,

В основі ноутбука лежить процесор серії Core 12-го покоління, включаючи модель Core i7-1250U. Зовні – 13,3-дюймовий сенсорний OLED-екран з роздільною здатністю 2880×1800 і частотою оновлення 60 Гц.

Одним із сюрпризів на презентації стало те, що Book Air 13 – це не звичайний ноутбук, а трансформер. Дисплей може відкидатися на задню частину ноутбука, тоді виходить планшет з підтримкою стилуса. Інші характеристики включають Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та декілька Thunderbolt. Також у ноутбука є 8-мегапіксельна веб-камера, чотири динаміки та сканер відбитків пальців. Заявлений час роботи від батареї – близько 12 годин.

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Xiaomi Book Air 13 з процесором Core i5 оцінили в 4999 юанів (~25 000 грн), Ціна версії з процесором Core i7 – 5599 юанів (~28 500 грн). Продажі стартують разом з Redmi Note 12 вже наступного понеділка.

Який Xiaomi взяти у 2022 році

Раніше УНІАН ділився топом найкращих смартфонів Xiaomi 2022 року на думку редакції порталу Gizchina. Визначали їх на основі камер, продуктивності, батареї, ціни й загального враження від використання.

Звання найкращого флагмана китайського виробника очікувано дісталося Xiaomi 12 Pro. Найкращим середньобюджетним смартфоном визнали Xiaomi 12 Lite, а найкращим бюджетним – Redmi Note 11 Pro+.

Нагадаємо, напередодні Xiaomi поповнила асортимент своїх бездротових навушників вкрай незвичайною моделлю – Bone Conduction. Вони виділяються на тлі конкурентів унікальною технологією передачі звуку, який проходить через кістки черепа, а не по повітрю.

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