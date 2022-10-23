І це при тому, що поки немає офіційних подробиць про характеристики, дизайн і вартість апаратів.

Шанувальники Xiaomi вже багато місяців чекають анонс довгоочікуваної лінійки Redmi Note 12. Офіційна прем'єра, як очікується, відбудеться тільки 27 жовтня, але смартфони вже встигли стати хітом на китайському ринку.

Як передають місцеві ЗМІ, за кілька днів після відкриття заявок на передзамовлення вже оформлено понад 320 тисяч замовлень на покупку нових смартфонів. І це при тому, що поки немає офіційних подробиць про характеристики, дизайн і вартість апаратів.

У лінійку Redmi Note 12 увійдуть три моделі: звичайна, Pro і Pro Plus. Очікується, що саме остання по-справжньому "підірве" ринок, оскільки смартфон на додаток до новітнього чипсета MediaTek Dimensity 1080 отримає підтримку швидкої зарядки потужністю 210 Вт (рекорд на цей момент) і основну камеру з роздільною здатністю 200 Мп. І все це, як очікується, за прийнятні гроші.

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Redmi Note 12 і Redmi Note 12 Pro в цьому плані будуть простіше – смартфони отримають підтримку швидкої зарядки на 67 Вт і 120 Вт відповідно. Передбачається, що стандартна модель буде коштувати в межах $100-150 доларів, а "прошка" – не дорожче $300.

Втім, цьогорічна найголовніша новинка Xiaomi – це Xiaomi 13

Пізніше цього року також очікується прем'єра нової флагманської серії Xiaomi 13. Новинки стануть одними з перших телефонів на ринку на базі Snapdragon 8 Gen 2, а вийдуть вони з коробки з MIUI 14 на базі Android 13.

Минуле покоління Xiaomi 12 було представлено в кінці грудня минулого року. У всіх смартфонів дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, швидка пам'ять і технологія зарядки, а також оболонка MIUI 13.

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