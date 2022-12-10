Першими нову OC отримають флагманські Xiaomi 13, презентація яких запланована на завтра.

Глава компанії Xiaomi Лей Цзюнь розповів трохи нових подробиць про MIUI 14 – майбутню версію фірмової оболонки "ксяомі". Судячи з них, нас чекає одне з найкращих оновлень за останні роки.

За його словами, MIUI 14 дозволить стороннім програмам повністю перейти в "епоху супершвидкості". Все завдяки новому "фотонному движку", який значно покращує всі аспекти її роботи в порівнянні з MIUI 13. Так, плавність роботи зросла на 88%, а енергоспоживання під час роботи додатків знизилося на 16%.

Також MIUI 14 отримає нові великі іконки (розмір значків можна буде змінити) і віджети, а на головний екран можна буде вивести цифрового вихованця, "щоб він весь час супроводжував користувача". Також в новій системі користувачам дозволять видаляти встановлені додатки.

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Першими нову OC отримають флагманські Xiaomi 13, презентація яких запланована на завтра, 11 грудня. Через якийсь час черга дійде до апаратів серій Xiaomi 11 і 12, а також Redmi K40, K50 і ще не представлених K60.

Xiaomi призначила чергову презентацію: які новинки варто очікувати

Xiaomi проведе презентацію серії смартфонів Xiaomi 13 у неділю, 11 грудня, о 14:00 за Києвом. Спочатку захід планувалося провести 1 грудня, але його скасували в останній момент.

Крім Xiaomi 13 і 13 Pro, китайський виробник представить новий розумний годинник Xiaomi Watch S2, новий флагманський роутер і навушники Xiaomi buds 4. Також компанія може показати свій перший настільний ПК у стилі Mac mini.

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