Так буде виглядати майбутній смартфон Xiaomi 13 & 14 / Джерело: OnLeaks

Китайський техногіган Xiaomi до кінця місяця представить флагманську серію Xiaomi 14. Разом з нею або навіть раніше вийде нова прошивка MIUI 14.

На просторах соціальної мережі Weibo з'явився список з майже трьох десятків смартфонів, які першими отримають оновлення. У ньому є не тільки флагмани різних поколінь, а й бюджетні представники.

Пристрої Xiaomi, які першими отримають MIUI 14: 

  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 12 Рго
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12X
  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11
  • Mi 11 LE
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 
  • Redmi K50 Gaming 
  • Redmi K50 Ultra 
  • Redmi K50 Pro 
  • Redmi K50 
  • Redmi K40
  • Redmi K40 Gaming 
  • Redmi K40 Pro / Pro+
  • Redmi Note 10 Pro 5G
  • Redmi Note 11 Pro / Pro+
  • Redmi Note 12SE
  • Xiaomi MIX 4
  • Xiaomi CIVI 2 
  • Xiaomi CIVI 1S

Разом з тим в мережі засвітилася фотографія, на якій показаний Xiaomi 12S Pro з уже встановленою MIUI 14. 

Відео дня

Скріншот

Які зміни принесе MIUI 14, поки достовірно невідомо, але розробники планують приділити особливу увагу візуальної складової, допрацювавши і поліпшивши практично всі системні програми та утиліти. 

Xiaomi 13 не буде – вийде відразу Xiaomi 14

Напередодні презентації нової флагманської лінійки Xiaomi 13 стало відомо, що китайський виробник вирішив "перестрибнути" через одну цифру в назві своїх смартфонів. Пристрої, скоріш за все, називатимуться Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro. 

Однією з причин може бути те, що на ринку вже є iPhone 14, і в Xiaomi могли назвати свої нові смартфони, виходячи з цього факту. Крім того, Xiaomi 14 органічніше поєднується з назвою нової прошивки MIUI 14.

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