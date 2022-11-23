У списку не тільки флагмани різних поколінь, а й бюджетні смартфони.

Китайський техногіган Xiaomi до кінця місяця представить флагманську серію Xiaomi 14. Разом з нею або навіть раніше вийде нова прошивка MIUI 14.

На просторах соціальної мережі Weibo з'явився список з майже трьох десятків смартфонів, які першими отримають оновлення. У ньому є не тільки флагмани різних поколінь, а й бюджетні представники.

Пристрої Xiaomi, які першими отримають MIUI 14:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Рго

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11 LE

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+

Redmi Note 12SE

Xiaomi MIX 4

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 1S

Разом з тим в мережі засвітилася фотографія, на якій показаний Xiaomi 12S Pro з уже встановленою MIUI 14.

Відео дня

Які зміни принесе MIUI 14, поки достовірно невідомо, але розробники планують приділити особливу увагу візуальної складової, допрацювавши і поліпшивши практично всі системні програми та утиліти.

Xiaomi 13 не буде – вийде відразу Xiaomi 14

Напередодні презентації нової флагманської лінійки Xiaomi 13 стало відомо, що китайський виробник вирішив "перестрибнути" через одну цифру в назві своїх смартфонів. Пристрої, скоріш за все, називатимуться Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro.

Однією з причин може бути те, що на ринку вже є iPhone 14, і в Xiaomi могли назвати свої нові смартфони, виходячи з цього факту. Крім того, Xiaomi 14 органічніше поєднується з назвою нової прошивки MIUI 14.

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