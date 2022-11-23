Китайський техногіган Xiaomi до кінця місяця представить флагманську серію Xiaomi 14. Разом з нею або навіть раніше вийде нова прошивка MIUI 14.
На просторах соціальної мережі Weibo з'явився список з майже трьох десятків смартфонів, які першими отримають оновлення. У ньому є не тільки флагмани різних поколінь, а й бюджетні представники.
Пристрої Xiaomi, які першими отримають MIUI 14:
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Рго
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11 LE
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
- Redmi K40
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K40 Pro / Pro+
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro / Pro+
- Redmi Note 12SE
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi CIVI 1S
Разом з тим в мережі засвітилася фотографія, на якій показаний Xiaomi 12S Pro з уже встановленою MIUI 14.
Які зміни принесе MIUI 14, поки достовірно невідомо, але розробники планують приділити особливу увагу візуальної складової, допрацювавши і поліпшивши практично всі системні програми та утиліти.
Xiaomi 13 не буде – вийде відразу Xiaomi 14
Напередодні презентації нової флагманської лінійки Xiaomi 13 стало відомо, що китайський виробник вирішив "перестрибнути" через одну цифру в назві своїх смартфонів. Пристрої, скоріш за все, називатимуться Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro.
Однією з причин може бути те, що на ринку вже є iPhone 14, і в Xiaomi могли назвати свої нові смартфони, виходячи з цього факту. Крім того, Xiaomi 14 органічніше поєднується з назвою нової прошивки MIUI 14.
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