Спочатку івент мав відбутись 1 грудня, але його скасували в останній момент.

Китайський техногігант Xiaomi анонсував презентацію своїх нових продуктів на 11 грудня. Інформація про івент з'явилась на сайті офіційного магазину компанії Mi Shop.

Спочатку захід мав пройти ще 1 грудня, але його скасували в останній момент. Джерела в китайських ЗМІ писали, що це пов'язано зі смертю колишнього глави КНР Цзян Цземіня.

У цей день головна увага буде прикута до флагманських Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Головною їх фішкою стане новий надпотужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з трасуванням променів і підтримкою Wi-Fi 7.

Відео дня

Розмір екрана Xiaomi 13 збільшиться в порівнянні з попереднім поколінням, але не суттєво: якщо в Xiaomi 12 встановлено 6,28 дюйма, то Xiaomi 13 отримає дисплей діагоналлю 6,36 дюйма. Pro-модель залишиться з діагоналлю 6,73 дюйма. Обидва смартфони вийдуть з коробки з MIUI 14 на базі ОС Android 13.

Разом з тим в новеньких смартфонах Xiaomi буде використовуватися "нове покоління акумуляторів", завдяки чому вони зможуть пропрацювати без підзарядки довше, ніж iPhone 14 Pro Max та інші флагмани. Принаймні так кажуть у самій компанії.

Презентація Xiaomi – на які ще анонси варто чекати

Також на презентації 11 грудня Xiaomi представить новий розумний годинник Xiaomi Watch S2, новий флагманський роутер і навушники Xiaomi buds 4. Крім того, китайський техногігант готує свій перший настільний ПК у стилі Mac mini.

Ще компанія розповість про MIUI 14 – чергову версію фірмової оболонки. Раніше в мережі з'явився список смартфонів, які першими отримають оновлення.

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