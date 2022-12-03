Новинка дебютує на майбутній презентації Xiaomi, яка відбудеться до кінця грудня.

У цьому місяці у Xiaomi запланований івент з анонсом цілого ряду нових пристроїв: від смартфонів до смарт-годинників. Крім того, китайський техногігант готує свій перший настільний ПК у стилі Mac mini.

Пристрій отримав назву Xiaomi Mini Host. Він буде виконаний в металевому корпусі, а спереду розташуються порти USB, роз'єм 3,5 мм і кнопка включення, передає VideoCardz.

За інформацією джерела, всередині міні-ПК знайшлося місце APU AMD Ryzen 7 6800H з TDP 45 Вт та вбудованою графікою Radeon 680M (RDNA2). Пристрій буде продаватися в двох версіях: без накопичувача та ОЗУ та з 16 ГБ ОЗУ DDR 5 і SSD на 512 ГБ. Ціни – 2999 юанів (~16 000 грн) і 3999 юанів (~21 000 грн) відповідно.

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Одним з основних переваг подібних міні-ПК є компактний розмір, який дозволяє носити їх з собою і при необхідності підключати до ТВ, моніторів, проєкторів та інших пристроїв.

Xiaomi призначила чергову презентацію: які новинки варто очікувати

Спочатку захід повинен був пройти 1 грудня, але за пару днів до призначеної дати компанія різко перенесла івент. Джерела в китайських ЗМІ кажуть, що це пов'язано зі смертю колишнього глави КНР Цзян Цземіня.

Нова дата презентації поки невідома, але вона точно відбудеться до кінця цього місяця. На ній представлять смартфони Xiaomi 13, нові бездротові навушники Buds 4 і смарт-годинник Watch S2. Ще компанія розповість про MIUI 14 – чергову версію фірмової оболонки.

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