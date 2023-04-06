У новинці VA-матриця на 22 дюйми з Full HD-роздільною здатністю і два роз'єми – HDMI та VGA.

Компанія Xiaomi вивела на ринок під брендом Redmi один з найдоступніших моніторів в своєму класі. Він насамперед призначений для офісних завдань і оснащений панеллю з частотою оновлення екрана трохи вище стандартної – 75 Гц.

Повна назва моделі – Redmi A22. За новинку просять 369 юанів (~2000 грн), і якщо судити за технічними характеристиками, вона нічим не поступається куди більш дорогим моделям.

У новинці встановлена 22-дюймова VA-матриця з Full HD-роздільною здатністю (1920×1080). У характеристиках монітора зазначено, що він здатний на 99% покрити колірну гамму sRGB, має максимальну яскравість 250 ніт і кути огляду 178 градусів. Контрастність – 3000:1.

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Для підключення до ПК передбачені порти HDMI та VGA. Також є кріплення для настінного розміщення монітора.

Модель Redmi A22 наразі доступна для покупки тільки на китайському ринку, але незабаром її напевно можна буде знайти й на торгових майданчиках по типу AliExpress. Що цікаво, торішня модель з аналогічними характеристиками на "Аліекспресі" коштує майже в два рази дорожче.

А тим часом Xiaomi щосили готується до виходу свого нового камерофона 13 Ultra. Компанія підкреслила, що новинка буде продаватися на глобальному ринку, а по частині фото все повинно стати ще краще. Співпраця з Leica теж триває.

За чутками, Xiaomi 13 Ultra отримає чотири 50-мегапіксельних камери, 6,7-дюймовий екран AMOLED з частотою 120 Гц, топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2 та акумулятор на 4900 мАг з підтримкою дротової зарядки 90 Вт.

Також повідомляється, що Xiaomi встановить в смартфон 1-дюймову основну камеру зі змінною діафрагмою. Подібна технологія буде вперше впроваджена в апараті виробника.

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