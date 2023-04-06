Компанія підкреслила, що новинка буде продаватися на глобальному ринку.

Xiaomi офіційно оголосила про швидку презентацію свого нового флагманського смартфона - 13 Ultra. Новинка стане наступником 12S Ultra, який дебютував у липні минулого року.

Зовнішній вигляд 13 Ultra і його специфікації компанія поки розкривати не стала. У Xiaomi лише відзначили, що співпраця з фахівцями Leica триває і новий камерофон запропонує користувачам "видатні фотоможливості".

У тизері до анонсу також згадується, що у новому смартфоні будуть використовуватися "найкращі з коли-небудь вироблених лінз Leica Summicron". Очікується, що такою оптикою обзаведеться не тільки основний модуль, але і додаткові: ультраширококутний і телеоб'єктив.

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Компанія також офіційно підтвердила, що Xiaomi 13 Ultra, на відміну від 12S Ultra, вийде і на глобальному ринку. Повноцінна презентація смартфона відбудеться до кінця цього місяця з релізом в Європі ближче до літа.

За чутками, Xiaomi 13 Ultra отримає чотири 50-мегапіксельних камери, 6,7-дюймовий екран AMOLED з частотою 120 Гц, топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2 та акумулятор на 4900 мАг з підтримкою дротової зарядки 90 Вт.

Також повідомляється, що Xiaomi встановить в смартфон 1-дюймову основну камеру зі змінною діафрагмою. Подібна технологія буде вперше впроваджена в апараті виробника.

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

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