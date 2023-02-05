Ця технологія буде вперше впроваджена в пристрої китайського виробника.

Китайський IT-гігант Xiaomi встановить у свій майбутній флагманський смартфон 1-дюймову основну камеру зі змінною діафрагмою. Така діафрагма дозволяє регулювати відносний отвір об'єктива.

Джерело повідомляє, що мова йде про Xiaomi 13 Ultra, який дебютує на ринку цього літа. При цьому сама технологія буде вперше впроваджена в смартфоні виробника.

Укупі зі змінною діафрагмою новий смартфон Xiaomi отримає датчик IMX989 – це 1-дюймовий сенсор роздільною здатністю 50 Мп. Що стосується передньої камери, то в ній, зокрема, очікується застосування 32-Мп сенсора і ширококутного об'єктива.

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Раніше інсайдери говорили, що флагман Xiaomi 13 Ultra отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх". Очевидно, інженери Xiaomi намагаються досягти виняткових функцій за допомогою нового зум-об'єктива.

Xiaomi 13 Ultra: що ще відомо

Очікується, що на відміну від свого попередника, Xiaomi 13 Ultra буде продаватися по всьому світу, а не тільки в Китаї.

Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

А поки у компанії є в асортименті тільки Xiaomi 13 і 13 Pro. Смартфони отримали флагманську начинку, а базовий Xiaomi 13 в плані дизайн схожий на останні айфони.

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