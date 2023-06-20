Новинка отримала 43-дюймову IPS-матрицю з Full HD+, частотою 60 Гц і дуже тонкими рамками з металу.

Компанія Xiaomi випустила свій новий недорогий розумний телевізор, який відрізняється преміальними фічами. Нова модель отримала назву TV EA43 (2023) й коштує дешевше, ніж бюджетні смартфони виробника.

Як передає GizmoChina, телевізор отримав металеву рамку – зазвичай дешеві телевізори оснащують виключно пластиком. Модель має 43-дюймовий LCD з роздільною здатністю 1080p, є підтримка частоти 60 Гц.

При цьому телевізор вийшов досить потужний. Він отримав процесор на чотири ядра в поєднанні з 1 ГБ ОЗУ і 8 ГБ ПЗУ, MUI TV 3.0 на базі Android TV, є купа роз'ємів – два USB, два HDMI, AV і Ethernet. Модель підтримує підключення Wi-Fi 5 ГГц.

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Новий ТВ ще може похвалитися дуже тонкими рамками і стереодинаміки на 16 Вт. До того ж присутня технологія зниження відеошумів 3d DNR.

Відмінною особливістю Xiaomi TV EA43 2023 стала ціна – в Китаї його можна купити всього за 799 юанів (~4000 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила один з найдоступніших моніторів "за свої гроші". У нього IPS-матриця діагоналлю 27 дюйма, частота 75 Гц і навіть є підтримка швидкої зарядки – він підходить як для перегляду фільмів, так і для запуску відеоігор.

Також китайці нещодавно випустили нові недорогі "розумні" окуляри – вони моментально стали бестселером. Їх можна під'єднати до смартфона по Bluetooth, щоб здійснювати дзвінки або слухати музику.

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