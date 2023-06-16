Це доступний бюджетник з дисплеєм на 90 Гц, вологозахистом IP53 і батареєю на 5000 мАг.

Xiaomi представила новий бюджетний смартфон Redmi 12. який повинен стати розвитком головної "народної" лінійки бренду. Він майже повністю ідентичний попереднику Redmi 10 (2022) за винятком декількох моментів.

Новинка отримала оновлений дизайн: тильна кришка тепер виконана зі скла, а на корпусі є сканер відбитків пальців, вмонтований в кнопку включення. На подвійне натискання по ньому можна призначити жести: наприклад, запуск камери або відеозапис екрана.

Основні характеристики Redmi 12:

IPS-матриця 6.79", 2460×1080, 90 Гц, 550 ніт;

процесор 8-ядерний MediaTek Helio G88;

4/8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗУ eMMC 5.1, слот для microSD;

батарея 5000 мАг, швидка зарядка (18 Вт);

потрійна камера на 50+8+2 Мп.

Щодо інших особливостей, тут є модуль NFC для безконтактної оплати, Wi-Fi 802.11 АС, Bluetooth 5.3, Dual SIM (гібридний слот), ІК-порт і аудіоджек. А нутрощі смартфона захищені від пилу і вологи (сертифікація IP53).

Відео дня

З коробки Redmi 12 працює під управлінням ОС Android 13 з фірмовою оболонкою MIUI 14. Поки продажі стартували тільки в Таїланді за ціною від 5299 бат (близько 5000 грн), але в найближчі місяці чекаємо і в Україні.

Вибір ідеального смартфона в 2023 році може бути непростим завданням, адже ринок переповнений незліченною кількістю варіантів від різних виробників. УНІАН ділився свіжими рейтингами найкращих Аndroid-гаджетів за співвідношенням ціни і продуктивності.

Сама ж Xiaomi раніше в цьому місяці привезла в Європу свій останній "суперфлагман" 13 Ultra. Він отримав найпотужнішу начинку на сьогодні, рекордний дисплей і передові камери від Leica. Щоправда,. цінник "кусається".

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