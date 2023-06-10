У нього IPS-матриця діагоналлю 27 дюйма, частота 75 Гц і навіть є підтримка швидкої зарядки.

В кінці травня компанія Xiaomi вивела на ринок під брендом Redmi монітор А27. Сьогодні була представлена більш просунута модель, яка підходить як для перегляду фільмів і серіалів, так і для запуску відеоігор.

У новинці встановлена IPS-матриця діагоналлю 27 дюйма з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB і яскравістю до 250 ніт. Частота оновлення досягає 75 Гц – у звичайних моніторів, нагадаємо, вона 60 Гц.

З інтерфейсних роз'ємів тут HDMI і DP1.4, USB-A, 3,5-мм роз'єм для підключення навушників, а також USB-C з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт. Також є система Low Blue Light – вона зменшує інтенсивність шкідливого синього випромінювання від підсвічування і знижує навантаження на очі під час тривалого використання.

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У комплекті з монітором йде кріплення для настінного розміщення за стандартом VESA і підставка з регулюванням кута нахилу.

Redmi А27Q вже продається в Китаї всього за 869 юанів (близько 4300 грн), тому скоро він повинен з'явитися і на AliExpress.

А якщо ви в пошуках недорогого ігрового монітора, нещодавно Xiaomi випустила один з найкращих ігрових моніторів за співвідношення "ціна-якість". Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і швидкістю відгуку 1 мс, а коштує він дешевше 200 доларів.

Водночас Lenovo вивела на ринок монітор-"гігант" для геймерів з 45-дюймовим екраном. Дисплей типу VA має співвідношення сторін 32:9 при роздільній здатності 5120×1440 пікселів – на вигляд нібито два 24-дюймових монітори поставлено поруч.

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