Сьогодні Xiaomi оголосила про початок продажів "розумних" аудіоокулярів Mijia Smart Audio Glasses. Зовні вони не відрізняються від звичайних, але в їх дужки вбудовані динаміки, що направляють звук безпосередньо власнику.
Ціна новинки становить 799 юанів (близько 4200 грн). Відразу ж після початку продажів їх розкупили в офіційному магазині Xiaomi Mall, при цьому їх поки можна купити в JD.com, повідомляє iThome.
Корпус смарт-окулярів захищений від води і пилу за стандартом IP54, а скло може бути як прозорими, так і протисонцевим. Є функція одночасного сполучення з двома пристроями і шумозаглушення при дзвінках. Повної зарядки вистачає на сім годин розмов або 10 годин музики.
З обох сторін у них розташовані сенсорні області довжиною по 30 мм, що дозволяє управляти пристроєм будь-якою рукою. Крім того, розумні аудіоокуляри Mijia підтримують декілька голосових помічників. Аксесуар доступний в п'яти варіантах з різними оправами.
Новинка поки доступна для покупки тільки на китайському ринку, але незабаром її напевно можна буде знайти і на торгових майданчиках по типу AliExpress.
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