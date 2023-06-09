Їх можна під'єднати до смартфона по Bluetooth, щоб здійснювати дзвінки або слухати музику.

Сьогодні Xiaomi оголосила про початок продажів "розумних" аудіоокулярів Mijia Smart Audio Glasses. Зовні вони не відрізняються від звичайних, але в їх дужки вбудовані динаміки, що направляють звук безпосередньо власнику.

Ціна новинки становить 799 юанів (близько 4200 грн). Відразу ж після початку продажів їх розкупили в офіційному магазині Xiaomi Mall, при цьому їх поки можна купити в JD.com, повідомляє iThome.

Корпус смарт-окулярів захищений від води і пилу за стандартом IP54, а скло може бути як прозорими, так і протисонцевим. Є функція одночасного сполучення з двома пристроями і шумозаглушення при дзвінках. Повної зарядки вистачає на сім годин розмов або 10 годин музики.

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З обох сторін у них розташовані сенсорні області довжиною по 30 мм, що дозволяє управляти пристроєм будь-якою рукою. Крім того, розумні аудіоокуляри Mijia підтримують декілька голосових помічників. Аксесуар доступний в п'яти варіантах з різними оправами.

Новинка поки доступна для покупки тільки на китайському ринку, але незабаром її напевно можна буде знайти і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

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