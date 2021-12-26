Ширина рамок навколо дисплея становить 2 мм.

Компанія Xiaomi поповнила лінійку телевізор моделлю Mi TV EA70 2022. Вона оснащена 70-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4K (3840 x 2160).

Як і інші представники серії, новинка отримала металевий корпус. Товщина рамок навколо екрану з трьох сторін становить 2 мм, завдяки чому корисна площа фронтальної панелі досягає 97,9%.

Фундаментом став чотирьохядерний процесор. Всередині є власна стереосистема, а працює телевізор на базі платформи MIUI fo TV 3.0. Ще можна управляти розумним будинком і користуватися голосовим пошуком.

Приймання замовлень на новинку відкриється 27 грудня за ціною 3299 юанів (~13 999 грн), а фактичні продажі стартують в останній день року, що минає.

Читайте такожLG продемонструвала оригінальні концепти використання вигнутих OLED-дисплеїв (фото)Нагадаємо, що на 28 грудня намічена презентація очікуваної флагманської лінійки смартфонів Xiaomi 12. На цьому ж івенті покажуть і MIUI 13.

А тим часом Xiaomi напередодні новорічних свят знизила ціни на свої смартфони в Україні. Розпродаж триватиме до 10 січня, тому не варто поспішати – ще є час як слід все обміркувати.

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