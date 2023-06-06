Xiaomi 13 Ultra отримав найбільш передові рішення в індустрії і на сьогодні може вважатися одним з найтоповіших пристроїв в принципі.

Компанія Xiaomi оголосила про початок продажів в Європі свого "суперфлагмана" 13 Ultra. Він отримав найпотужнішу начинку на сьогодні, рекордний дисплей та передові камери від Leica.

За межами Китаю Xiaomi 13 Ultra пропонується за ціною 1499 євро (~59 000 грн) тільки в одній комплектації і двох кольорах – 12 ГБ ОЗУ і 512 ГБ ПЗУ в оливково-зеленому та чорному кольорі. Дата надходження пристрою в продаж в Україні поки не називається.

Портал NotebookCheck повідомляє, що деякі ритейлери вже продають смартфон за зниженою ціною, ставлячи його на один рівень з Xiaomi 13 Pro, який на офіційному сайті Xiaomi пропонується за 1399 євро. Зауважимо, що за новенький iPhone 14 Pro Max з 512 Гбайт теж просять 1399 євро, проте він має в своєму розпорядженні тільки 6 Гбайт оперативної пам'яті.

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Xiaomi 13 Ultra – "вбивця" флагманів Apple і Samsung

На тлі конкурентів флагман Xiaomi виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер: відразу 4 сенсори по 50 мегапікселів кожен з просунутою оптикою від Leica. Ще смартфон отримав найяскравіший дисплей у світі – пікове значення становить 2600 ніт. Це більше, ніж iPhone 14 Pro Max на 600 ніт.

Основна "начинка" така – 6,73-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 2 і батарея на 5000 мАг зі швидкою провідною зарядкою 90 Вт – на 100% акумулятор заряджається за 35 хвилин. Флагман працює на Android 13 з MIUI 14.

У Китаї Xiaomi 13 Ultra моментально став бестселером. Також він є найкращим смартфоном за підсумками користувацького голосування, набравши 96% позитивних відгуків. Жителям Піднебесної також доступний унікальний аксесуар для Xiaomi 13 Ultra, що перетворює смартфон в камеру.

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