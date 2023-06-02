У найдешевшій категорії перше місце зайняв OnePlus Ace Racing Edition, а в найдорожчій – Red Magic 8 Pro+.

Команда бенчмарка AnTuTu оновила рейтинги найкращих смартфонів на базі Аndroid за співвідношенням ціни і продуктивності у декількох цінових категоріях. Дані актуальні станом на першу половину 2023 року.

Як зазначають фахівці, в останні місяці ринок субфлагманів та телефонів середнього рівня "захопили" моделі OnePlus і Oppo. Крім того, відзначається повернення Meizu з серією Meizu 20, представники якої двічі вийшла в лідери в рейтингу AnTuTu.

OnePlus Ace Racing Edition – найкращий бюджетний смартфон у 2023 році

У найдешевшій категорії до 300 доларів перше місце дісталося OnePlus Ace Racing Edition. У нього потрійна камера 64 Мп з "ширіком" і макро, процесор MediaTek Dimensity 8100 Max і батарея на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 67 Вт.

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Відразу за ним йде iQOO Neo7 SE і Realme GT Neo5 SE, який є доступнішою, але в чомусь навіть більш цікавою версією GT Neo 5 із зарядкою 240 Вт.

У цінному сегменті до $450 лідирує модель Redmi K60 з OLED-матрицею 6.67" і частотою 120 Гц, процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1 і батареєю 5550 мАг з зарядкою 67 Вт.

Друге і третє місце розділили між собою Lenovo Legion Y70 і Redmi K60 Pro.

Meizu 20 – доступний флагман від легендарного бренду

Топ смартфонів ціною до $600 очолив Meizu 20. Він отримав AMOLED-матрицю 6.55" з роздільною здатністю Full HD+ і 120 Гц, топовий Snapdragon 8 Gen 2 і батарею на 4700 маг зі швидкою зарядкою 67 Вт. Камери – 50+16+5 Мп.

Друге місце займає iQOO Neo8 Pro і за сумісництвом найпотужніший смартфон на сьогодні, а третє – iQOO 11.

Серед більш дорогих пристроїв вартістю до $750 перше місце належить Pro-версії Meizu 20. Апарат пропонує відразу три сенсори по 50 Мп, величезну AMOLED-матрицю 6.81" з роздільною здатністю 2К+ і батарею на 5000 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт.

На другому місці розташувалася Oppo Find X6, а на третьому – Xiaomi 13 Pro.

Найкращий з найкращих – Red Magic 8 Pro+

Вже котрий місяць поспіль в рейтингу найдорожчих смартфонів вартістю $750 і вище лідирує Red Magic 8 Pro+, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку та все що потрібно для комфортного мобільного геймінгу.

Друге і третє місце розділили між собою моделі Honor Magic5 Pro з найкращою камерою на ринку смартфонів і Oppo Find X6 Pro з найяскравішим екраном у світі.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, УНІАН ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює IQOO Neo 8 Pro, який став першим у світі апаратом на базі нового процесора Dimensity 9200+. На другому місці розмістився OnePlus 11, а замкнув трійку Oppo Find X6 Рго.

Також ми ділились простим лайфхаком, який дозволить рідше заряджати смартфоном. Хоча спочатку цю фічу впровадили в мобільники для активації під час перельотів, вона має безліч застосувань і в повсякденному житті.

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