Вибрати можна як серед пристроїв Redmi, так і POCO, які є суббрендами Xiaomi.

Асортимент смартфонів від компанії Xiaomi поповнюється новими моделями і серіями мало не щомісяця, через що легко заплутатися при виборі ідеального бюджетника. Тематичний портал Xiaomiui склав рейтинг найкращих недорогих смартфонів китайської компанії, які рекомендуються до купівлі в 2023 році.

Зазначається що визначали найкращі смартфони на основі камер, продуктивності, батареї, софта і загального враження від використання. Вибрати можна як серед пристроїв Redmi, так і POCO, які є суббрендами Xiaomi.

Перше місце дісталося Poco F5 на базі Snapdragon 7+ Gen 2 – його оцінять ті, хто шукає баланс між ціною і можливостями. Смартфон також може похвалитися 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм 120 Гц, швидкою зарядкою 67 Вт і потрійною камерою 64+8+2 Мп з дворазовим зумом. Ціна – від $379 ( ~ 14 000 грн).

14 000 грн). Більш бюджетний Poco X5 5G помістили на друге місце. Смартфон виділяється на тлі конкурентів процесором Snapdragon 695, якого точно вистачить на будь-які ігри, AMOLED-дисплеєм з частотою 120 Гц, потрійною камерою з об'єктивом 48 Мп, а також фірмовим яскравим стилем poco. За нього просять 199 доларів ( ~ 7400 грн).

7400 грн). На третьому місці опинився ще дешевший Redmi Note 12 на Snapdragon 4 Gen 1, з подвійною камерою 48+2 Мп і зарядкою 33 Вт. Він пропонується за ціною від 169 доларів (~6200 грн).

У топ також потрапили одні з найбільш бюджетних смартфонів в асортименті компанії – Redmi 12C і Redmi A2. Перший може похвалитися великим 6,71 дюймовим екраном і наявністю модуля NFC для безконтактної оплати. Другий виділяється задньою кришкою з текстурою "під шкіру" і цінником в 80 доларів.

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Вибір ідеального смартфона в 2023 році може бути непростим завданням, адже ринок переповнений незліченною кількістю варіантів від різних виробників. Бенчмарк AnTuTu ділився свіжими рейтингами найкращих Аndroid-гаджетів за співвідношеннями ціни і продуктивності.

Якщо ви шукаєте потужну начинку, є рейтинг найпродуктивніших смартфонів на ринку. У 2023 році рейтинг флагманів очолює IQOO Neo 8 Pro, який став першим у світі апаратом на базі нового процесора Dimensity 9200+. Незважаючи за свій статус, коштує він дешевше $500.

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