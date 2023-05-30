Він базується на MediaTek Dimensity 8200-Ultra і має сертифікацію Dolby Atmos.

Бренд Redmi представив новий смартфон середнього класу – Note 12T Pro. Він оснащений чипсетом MediaTek Dimensity 8200-Ultra з підтримкою рідинного охолодження та одним з найкращих IPS-дисплеїв на ринку.

Новинка отримала поліпшену версію раніше використаного Redmi РК-екрану, який забезпечує десятикратний захист очей в різних сценаріях. 6,6-дюймова панель з роздільною здатністю FHD+ підтримує сім значень частоти оновлення зображення, аж до 144 Гц, і точну передачу кольору.

Характеристики Redmi Note 12T Pro:

Дисплей: 6,6", IPS, FHD+, 144 Гц, 650 ніт, HDR 10;

Процесор: Dimensity 8200-Ultra;

Камера: 64 Мп (основна), 8 Мп (ширококутна), 2 Мп (макро); 16 Мп (фронтальна);

Пам'ять: 8/12/16 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR5), 256/512 ГБ ПЗУ (UFS 3.1);

Батарея: 5080 мАг 67 Вт;

ОС: Android 13 з інтерфейсом MIUI 14.

Основна камера отримала підтримку оптичної стабілізації зображення, а також технологій In-Sensor Zoom і Xiaomi Imaging Brain 2.0. Динаміки тут з сертифікацією Dolby Atmos. За заявами виробника, смартфон на одній зарядці здатний "прожити" до двох днів.

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Коштувати новинка буде від 1 599 юанів (~8300 грн). У Китаї апарат вийде 31 травня, а пізніше може відбутися дебют в інших країнах.

Детальніше про лінійку Redmi Note 12

Xiaomi представила на ринку перші смартфони з серії Redmi Note 12 у жовтні минулого року. Через пів року лінійка складається з більше, ніж 10 девайсів. Однак до європейського ринку дісталося поки всього дві моделі – найдоступніша Note 12 і Note 12 Pro Plus.

Мабуть, найцікавішою моделлю в лінійці є Note 12 Turbo. Пристрій свого роду унікальний – це перший телефон на ринку на майже флагманському чіпі Snapdragon 7+ Gen 2. А ще у нього тонкі рамки (тонше, ніж у iPhone 14) і доступна версія з 1 ТБ в топі, що є рідкістю в середньобюджетному сегменті.

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