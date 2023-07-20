Працює функція за аналогією з AirDrop на iOS і macOS.

Для ПК з Windows 10 і Windows 11 вийшов додаток Google "Обмін з оточенням" для швидкої передачі файлів з комп'ютера на Android-пристрої і назад по "повітрю". Він був доступний в бета-версії з квітня цього року.

"Обмін з оточенням" (Nearby Share) працює за аналогією з AirDrop на iOS та macOS. Після установки програми необхідно увімкнути Wi-Fi та Bluetooth на Android, а потім вибрати смартфон у вікні утиліти на ПК.

Додаток може передавати будь-які файли і папки між пристроями, причому без будь-яких обмежень за обсягом. Швидкість передачі файлів нижче, ніж через дріт, але обмінюватися зображеннями, аудіо та іншими невеликими файлами так зручніше.

Що важливо, для коректної роботи функції "Обмін з оточенням" потрібен комп'ютер з 64-бітної версією Windows 10 або Windows 11, а також модулями Bluetooth і Wi-Fi – тільки на одному Wi-Fi функція не запрацює. Завантажити програму можна на офіційному сайті Android.

Принцип роботи Nearby Share: Раніше УНІАН ділився інструкцією, як перенести WhatsApp на інший смартфон. Цей процес помітно спростили – тепер досить просто відсканувати QR-код.

Також писали, що Microsoft з останнім оновленням "зламала" важливі функції Windows 11 у користувачів по всьому світу. Користувачі скаржаться на уповільнення продуктивності ПК, появі збоїв при підключенні до інтернету і проблеми зі входом в систему.

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