Поки додаток знаходиться в бета-версії, але українські користувачі вже можуть завантажити та випробувати його.

Для операційних систем Windows 10 і Windows 11 вийшов додаток від Google "Обмін з оточенням" для швидкої передачі файлів з комп'ютера на Android-смартфон і назад по "повітрю".

Поки додаток знаходиться в бета-версії, але його вже можна скачати з офіційного сайту Android. Для роботи потрібна 64-бітна версія Windows і ПК з модулями Bluetooth і Wi-Fi.

Як користуватися "Обміном з оточенням":

потрібно увійти в обліковий запис Google: наприклад той, що і на смартфоні;

розташувати пристрої на відстані не більше п'яти метрів один від одного.

вибрати режим виявлення: для всіх, контактів або своїх пристроїв;

виділити потрібні файли/фото і вибрати в меню "Поділитися" Nearby Share.

Швидкість передачі файлів може варіюватися, доходячи до 100 Мбіт/с., але оскільки додаток поки що знаходиться на етапі бета-тестування, процес іноді буває нестабільним.

Принцип роботи Nearby Share:

Нагадаємо, раніше на смартфони Huawei повернулися додатки Google. Вже зараз з фірмового магазину компанії можна скачати YouTube, Gmail і весь офісний набір.

Ще раніше WhatsApp випустив новий додаток для Windows. Подія помітна, адже десктопна версія не так часто оновлюється, на відміну від мобільних версій. Фактично, це абсолютно новий додаток – він був переписаний майже з нуля.

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