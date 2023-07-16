Зате було усунуто більше сотні вразливостей й додано нові функції.

Днями Microsoft випустила свіже оновлення для Windows 11, в якому було усунуто більше сотні вразливостей й додані нові функції. Однак незабаром користувачі почали скаржитися на ще більшу кількість проблем, повідомляє TechRadar.

Переважно скарги від тих, хто встановив оновлення KB5028185, надходять на уповільнення продуктивності їхніх ПК, неможливості приєднатися до інтернету і проблемами зі входом в систему. Також згадується, що оновлення не вирішило вже відому проблему з уповільненням роботи SSD, яка продовжує докучати користувачам.

KB5028185 – сміття. Після установки цього оновлення час перезавантаження і запуску у мене різко збільшився, екран вітання висів 20 секунд, а раніше – не більше 4,5 секунди – пише один з користувачів на форумі Reddit.

Ще один серйозний збій стосується проблем з логіном. Після установки оновлення ОС не відображає панель входу – простіше кажучи, користувачі банально не можуть увійти в систему.

Як тимчасовий захід для розв'язання проблем журналісти TechRadar запропонували видалити оновлення KB5028185. Однак тоді користувач залишиться з усіма тими вразливими місцями, які Microsoft виправила з його релізом.

Пішла епоха: Windows більше не потрібно перевстановлювати

Microsoft радикально змінила процес перевстановлення Windows. Замість традиційного підходу, що вимагає завжди мати поблизу завантажувальну флешку, тепер користувачі зможуть виконати її прямо з "Центру оновлення Windows".

Зараз функція доступна тільки в попередній збірці. У релізну її додадуть з одним з найближчих апдейтів, ймовірно, це станеться до кінця літа.

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