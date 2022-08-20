Навіть якщо ви спробуєте вимкнути його, режим тут же повернеться назад.

Режим енергоощадження дозволяє максимально збільшити автономність вашого айфона. Однак тут є й свої недоліки: спрощення системної анімації, відключення автоматичного відтворення відео в браузері та обмеження частоти оновлення екрана до 60 Гц замість 120.

Якщо вас це влаштовує, за допомогою простої інструкції нижче можна змусити смартфон постійно залишатися в цьому режимі. Навіть якщо ви спробуєте вимкнути його, режим тут же повернеться назад.

Як зробити режим енергоощадження на iPhone завжди включеним

відкрийте програму "Команди", натисніть на значок "+" у верхньому правому куті та виберіть "Створити автоматизацію для себе".

проскрольте вниз, знайдіть розділ "Енергоощадження".

у розділі "Коли" приберіть галочку під "Включається" і поставте її під "Вимикається", після чого натисніть "Далі".

через пошук на нижній панелі знайдіть можливість "Включити/виключити режим енергоощадження" → "Далі".

переведіть повзунок у пункті "Питати до запуску" в неактивне положення.

Щоб повернути все, як було, відкрийте розділ "Автоматизація" в додатку "Команди". Далі натисніть на автоматизацію режиму енергоощадження і вимкніть тумблер "Вкл. цієї автоматизації".

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