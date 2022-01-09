Одна з головних помилок – перегрів пристрою.

Ще якихось 10 років тому повністю зарядженого телефону могло спокійно вистачити на цілий тиждень, сьогодні "підгодовувати" девайс доводиться мало не кожного дня, будь-то дешевий апарат або топовий флагман.

Користувачі часто, самі того не усвідомлюючи, "зістарюють" новенький акумулятор дитячими помилками. Якщо ви про них знаєте, все чудово – просто повторіть. Якщо ні, краще їх запам'ятати.

За словами експерта з кібербезпеки Сергія Вакуліна, для збереження життя батареї смартфона, головне – не допускати його перегріву. Це, як ми згадували в попередній замітці, може відбуватися під час запуску потужних ігор, використанні "ненажерливих" застосунків, а також вкладок, що працюють у фоновому режимі.

Також він порадив не використовувати щільні чохли під час зарядки, а у разі перегріву акумулятора відключити його з мережі. Нарешті, рекомендується застосовувати тільки "рідний" зарядний пристрій на противагу дешевим китайським.

Читайте такожОпубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням "ціна/якість"Що стосується терміну служби акумуляторів, то в середньому вони працюють 1-3 роки. Все залежить від того, на скільки інтенсивно використовується техніка. Експерт закликав стежити за тим, аби не залишати смартфони заряджатися на ніч, а також порадив носити смартфон в чохлі і у внутрішніх кишенях куртки на морозі.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як прискорити зарядку смартфона. Ця "фіча" доступна для всіх телефонів, починаючи від старих кнопкових моделей і закінчуючи сучасними смартфонами, фаблетами і т.п.

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