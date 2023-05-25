У трійці лідерів популярності брендів смартфонів виявилися пристрої від Samsung, Apple і Google.

В Інтернеті з'явився цікавий рейтинг найкращих виробників мобільних пристроїв, лідером в якому стала південнокорейська компанія Samsung. Рейтинг був складений редакцією IT-портал SlashGear.

Вибір лідера журналісти пояснили тим, що саме смартфони Samsung із серії Galaxy найкращим чином зуміли поєднати в собі найпередовіші технологічні рішення та інноваційний дизайн. Ще дані моделі мають найкращі дисплеї на ринку, які підходять як для повсякденних завдань, так і для ігор, а також "передові системи камер".

Слідом за Samsung знаходиться американський виробник електроніки Apple з її легендарними Айфонами. Ці смартфони відомі своїм винятковим дизайном, передовими функціями та фірмовою операційною системою iOS.

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Сучасні апарати Pixel вивели пошукового гіганта Google на третє місце в даному рейтингу. Автори стверджують, що ніхто з конкурентів "за свої гроші" не може позмагатися з "гуглофонами" в плані камери і софта. Моделі Pixel можуть отримувати оновлення до п'яти років, тим самим довго залишаючись актуальними.

Далі за спаданням розташувалися бренди OnePlus, Motorola, Asus, Sony, Xiaomi, Vivo і Huawei.

Автори відзначили смартфони китайської Xiaomi як втілення ідеального балансу між ціною і залізом, а Huawei заслужила особливу увагу за колаборацію з Leica, завдяки чому смартфони цієї компанії пропонують унікальні фотографічні можливості.

Якщо ви в пошуках смартфона, який довго пропрацює від однієї зарядки, УНІАН ділився рейтингом найбільш автономних мобільних гаджетів у 2023 році. Всі вони відрізняються тим, що зможуть витримати понад 12 годин безперервного активного користування.

Якщо вам потрібен гаджет з упором на фото- і відеозйомку, рекомендуємо звернути увагу на рейтинг найкращих камерофонів. Показово, що в топ увійшли відразу три смартфони від Google, тоді як останнім айфонам місця в рейтингу не знайшлося.

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